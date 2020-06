Újabb nívódíjas háztetőt alkotott a kevi ácsbrigád

Újfent nívódíjjal zárta az Év Tetője versenyt a túrkevi Kovács Sándor és lelkes csapata. A vállalkozó húsz éve vesz részt hasonló megméretéseken, ebből tizenkétszer mindig kiváló eredményt sikerült elérnie.

– Idestova harmincöt éve gyakorlom a szakmát, vállalkozóként pedig huszonöt éve tevékenykedek. Csupa kerek szám és évforduló, így különösen szép ajándék az idei elismerés – mondta mosolyogva. Hozzátette, kollégái már huszonkét éve dolgoznak együtt vele, így mostanság bőven van mit ünnepelniük. Sándor nem kizárólag munkaként tekint hivatására, szívvel-lélekkel végzi azt. Eddigi pályafutása során majd minden minősítést megszerzett, ami a szakmájához kötődik. Végzett tetőfedő iskolát, megszerezte az ácsmester-bizonyítványt, de építőanyag-kereskedői és bádogos oklevéllel szintén büszkélkedhet. Az évek alatt pedig hamar felébredt benne a kíváncsiság a versenyzés iránt is.

– Az első pályamunkát húsz évvel ezelőtt adtam be. Résztvevőként és zsűritagként is lehetőségem volt már szerepelni ezeken az országos megméretéseken. Az építőanyag-gyártó meghirdeti a versenyt, ahol csak az általuk forgalmazott anyagokkal dolgoznak a résztvevők. Az elkészült házakat szemlézi egy nívós mesterekből álló zsűri, majd a legjobbnak ítélt tizenötöt továbbjuttatja az Év Tetője fordulóba. Az elnök személye általában nyolc-tíz évig állandó, leginkább egyetemi tanárt szoktak felkérni. A további tagok hozzám hasonló mesterek. A végső szemlézésbe külföldi mesterek is becsatlakoznak, ők döntenek a díjak, elismerések sorsáról – fejtette ki. Sándor elárulta, hogy minden részletet dokumentálniuk kell, az első gerendától az utolsó szegig. Képekből, leírásokból áll össze az anyag, sőt manapság drónokkal készült videók is színesítik a pályamunkákat.

– A siker mindig egy hármas egységen múlik: jó anyag, jó mesterek, jó tulajdonos. Ugyanis hiába gondoljuk, hogy az épülő ház érdemes lenne a pályázatra, a gazdája nem biztos, hogy szeretné szerepeltetni. Szerencsére legutóbb egy dunabogdányi családi ház tulajdonosa örömmel vállalta a dolgot – részletezte mosolyogva. Az eredmény pedig a magasépítő szekció aranykalapács díja lett, és persze a megrendelő büszkesége, elégedettsége.