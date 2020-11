Újabb támogatással segítik a falvakat a megyében

Vidéki temetők újulhatnak meg a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Az állami támogatásokra egyházak és önkormányzatok is pályázhattak, hogy az elnyert pénzből a tulajdonukban lévő temetőket, temetkezési emlékhelyeket renoválhassák, infrastrukturálisan fejleszthessék.

– Szajolban a római katolikus egyház tulajdonában van a sírkert, így az egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése címen sikerült elnyernünk támogatást. A mintegy ötmillió forintból a temetőben meglévő járdaútvonalat újítjuk fel, amit aszfalttal vagy kőalappal látnak majd el a szakemberek – mondta Szöllősi József polgármester.

Jásztelken a római katolikus plébánia az egyházi közösség tulajdonában lévő temető fejlesztésére nyújtott be pályázatot. Jásztelek polgármestere, Tóth Nóra elmondta, a sírkert infrastrukturális bővítésére közel ötmillió forintot nyert a plébánia. A támogatásból járdát bővítenek és építenek a temetőben.

Hárommillió forint közelében kapott támogatást a Tiszaderzsi Református Egyházközség is, egy temetőkápolna megépítését tervezik. Ez lesz a temető fejlesztésének második lépése.

Jövőre megújulhat a temető ravatalozója Jászfelsőszentgyörgyön. Ehhez az önkormányzat közel tízmillió forintot nyert a Magyar Falu Programban.

– Régóta várt beruházás valósulhat meg az ötven évvel ezelőtt épült ravatalozó felújításával, melyen eddig csak a szükséges karbantartási munkálatokat tudtuk elvégezni – jelezte Zelenai Tiborné polgármester.

Régi vágya teljesülhet hamarosan a tiszapüspökieknek, 2,2 millió forintot nyert a település a Magyar Falu Programban temetői infrastruktúra-fejlesztésre.

– Nagyon örülünk a lehetőségnek, hiszen régen időszerű már, hogy a ravatalozónk tetejét felújítsuk, az elmúlt évek során teljesen tönkrement, majdhogynem balesetveszélyessé vált. Az elnyert támogatást ennek cseréjére költjük, illetve önerőből, a közmunkaprogram segítségével rendbe tesszük a ravatalozó körülötti területet is. A beton ugyanis már repedezett és gyakran felgyűlik benne az esővíz. A tervünk az, hogy letérkövezzük, hogy a hozzátartozók méltó környezetben búcsúzhassanak el szeretteiktől – mondta Bander József, Tiszapüspöki polgármestere.

Kőtelek néhány forint híján tizenegymillió forintot nyert temetői infrastruktúra fejlesztésére. Az elnyert támogatásból megújul majd a ravatalozó tetőszerkezete.

– Meglehetősen régi már a faszerkezet, ami emiatt cserére szorul, illetve a felújítás után nagyobb lesz a fedett rész, ami lehetővé teszi, hogy többen elférjenek a tető alatt rossz idő esetén – mondta el érdeklődésünkre a település polgármestere. Lovász Tibor elárulta, az elnyert összeget mintegy másfél millió forint önkormányzati önerővel pótolják, s jövőre megvalósul a beruházás.

A Tiszazugi temetőkben is felújítás várható. Tiszakürtön közel ötmillió forintot nyertek a Magyar Falu Programban.

– A pályázati összegből a több helyiségből álló régi temetőház épületét újítjuk fel. Az egyik helyiséget ketté választanánk, ott egy vizesblokkot, mellette egy irodát alakítunk majd ki. A tervek szerint belefér a nyílászárócsere és a festés is – számolt be dr. Kiss Györgyné, Tiszakürt polgármestere.

Tiszasason a ravatalozó teteje szorul sürgős tatarozásra, erre több mint egymillió forintot nyertek.

– Beázik az épület, a kúpcserepeket kell újrarakni, a vápát is meg kell csinálni, de bádogozási munkálatokra is szükség van, és az oromdeszkákat is le kell cserélni – tájékoztatta hírportálunkat Vágner István, a falu első embere. Hozzátette: további teendők is felmerülnek, de ezek tűnnek a legszükségesebbnek, a jövőben apránként haladnak majd előre.

Szelevényen és Cibakházán elsősorban a ravatalozó hűtőire költenek.

– Nagyon régi a hűtőnk, nyáron el is romlott, sokba került a javíttatása, és ráadásul bármelyik pillanatban újra tönkremehet. Az elnyert másfél millió forintból tehát vásárolunk egyet – mondta Kerekesné Holló Helga, a település vezetője.

Cibakházán közel ötmillió forintot nyertek a temető fejlesztésére.

– A legnagyobb költségvetési tétel a hűtőkapacitás bővítése és az ehhez szükséges gépészeti rendszer kiépítése. Egyebekben jellemzően az utak és járdák rendbetétele szerepel a pályázatban – fejtette ki Hegyes Zoltán polgármester.