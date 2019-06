Újjávarázsolják a régi freskókat a belvárosi templomban

Újabb munkálatok helyszíne a napokban a megyeszékhely belvárosi temploma, ahol a mennyezet festésének felmérésén dolgoznak a restaurátorok. A jelenlegi beavatkozások érdekességeiről a helyszínen munkálkodó szakértővel beszélgettünk.

– Az embert ilyenkor a maximalizmus jellemzi, azaz, hogy próbáljuk meg munkánkból a legtöbbet kihozni. Csak legyen mellettünk ehhez az Úr, meg az idő! – mosolyodik el Hoffer Andrea, akit munka közben kérdeztünk a most zajló felújítás részleteiről.

A restaurátortól megtudhattuk, a templom hajójának festését jövő év augusztusának végéig kell rendbe tenniük. A megmunkálandó felület pedig meglehetősen nagy, hiszen több mint háromszáz négyzetméter csak a figurális mennyezet, míg az oldalfalak területe megközelíti a kétezer négyzetmétert.

A szentélyt ugyanakkor nem érintik a mostani munkálatok, mivel az ott végzett legutóbbi helyreállítás egyelőre tartja magát. Hoffer Andrea ezután az épület festésének részleteiről számolt be hírportálunknak.

– Pontos adataink nincsenek arra vonatkozóan, hogy ki készítette a templom első festését. Ám úgy hírlik, hogy egy jászladányi festő alkotott itt. Munkájából nem sok maradt meg, viszont elég határozottan látszanak az akkori festések nyomai. A rajzolatok és a színek megvannak, még a megoldásokat is ki lehet belőlük találni.

A szakember kiemelte, mostani munkájuknak fontos része, hogy eldönthető legyen, a két-három jelentősebb réteg közül melyik legyen helyreállítva.

– A most látható festést a hatvanas-hetvenes években javíthatták. Ugyanis épp a napokban láttam egy szignót, ami az akkori díszítőfestő-művészek nevét jelöli – taglalta a szakértő.

Miután elmondta, az ő rétegük szürke alaptónusú. Kötőanyaguk viszont erősen meggyengült, porlóvá vált. Így ennek nagy részét el kell távolítani, hogy tisztázható legyen a korábbi festések állapota. A munka azonban még igencsak az elején jár, s érdekes eredményekre számítanak a szakemberek.

Andrea munkatársával közösen a mennyezet Krisztus szenvedése-sorozatát tisztítja meg, melyen jól kivehetők a későbbi javítások. Tudvalévő ugyanis, hogy az 1900-as évek elején a Szolnoki Művésztelep festőművészei végezték el az itteni javítási munkákat. Ezek a beavatkozások kitűnően elkülöníthetők, és tetten érhetők, hogy mi az, ami az ő ecsetvonásaik szerint lett pótolva.

– A tisztítási feladatokat a karzat felőli részen kezdtük el. Nagyon ráfér a templomra a felújítás, hiszen az oltárok is besötétedtek már. A falak elkoszolódtak, és mállanak – folytatta.

A templom belső festése Krisztus szenvedéstörténetét dolgozza fel, az elítéléstől a kereszthalálig. A karzat feletti szakaszon már a keresztre feszített Jézust pillanthatjuk meg, mint a templom utolsó jelenetét.

Hoffer Andrea reméli, minél több egykori részletet megtalálnak majd. Azt azonban bizottság dönti el, hogy melyik réteget, és milyen mennyiségben tárják fel. Mindez a következő hetekben dől el.

Nem kímélte a történelem a belsőt

Beszélgetésünk során arra is választ kaphattunk, hogy az évszázadok során számos tényező befolyásolta a templom állapotát. Ezzel együtt sokszor festett emlékeinek sorsát is. A belvárosi Szentháromság-templom alapjait 1736-ban rakták le, és még ugyanebben az évszázadban a tetőszerkezetét is felújították (1770).

A tizenkilencedik század második felében egy földrengés miatt megdőlt a torony, aminek következtében a szentély boltozata károsodott (1867). Néhány évtizeddel ezután szintén a szentély boltozatát érte el a történelem vihara, amikor gránáttalálatot kapott (1919). Megtudtuk, a templom belmagassága tizenhat méter, a szentély ennél néhány méterrel alacsonyabb.