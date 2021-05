Újjávarázsolták az egykori ferences rendház épületét Szolnokon

Az elmúlt hónapokban nagyszabású felújításon esett át a belvárosi templomhoz tartozó ferences rendház. A munkálatoknak köszönhetően a tizennyolcadik századi létesítmény kápolnája, termei és irodái is megszépültek. Gáspár István plébános azt reméli, hamarosan élettel telnek meg az épület helyiségei.

Ezt ne hagyja ki! Így tolmácsolt Szijjártó Péter Karácsony Gergelynek – a világváros vezetője nem tud angolul (videó)

– Csaknem egy évig tartott a belvárosi templomhoz tartozó volt ferences rendház felújítása. A munkálatok során kiépítették a gáz- és villanyhálózatot, új belső festést és padlólapokat kapott az épület, mindemellett korszerű nyílászárókat építettek be a szakemberek – osztotta meg gondolatait a napokban véget ért renoválással kapcsolatban Gáspár István. A belvárosi templom plébánosa érdeklődésünkre elmondta, jelentősen megújultak a hittantermek, a kis kápolna, a refektórium, a konyha, az irodák, valamint a külső homlokzat.

Egyedül az emeleten lévő szobák – melyek később vendégszobák lesznek – kialakítására nem jutott pénz.

– Nagyjából húsvétra készült el a rendház, ezután rendezkedtünk be, és laktuk be az épületet. Jelenleg négyen élünk itt – folytatta a plébános. – A koronavírus-járvány miatt nem jöttek a közösségek, és nem volt plébániai élet sem, így a behurcolkodás könnyebben zajlott. Ám ahogy nyílik az ország, úgy nyitunk mi is. Reméljük, hogy hamarosan élettel telik meg a létesítmény, és csoportok, közösségek népesítik be azt. Ehhez a feltételek most már teljes mértékben adottak – tette hozzá.

Gáspár István arról is szót ejtett, hogy nehéz hónapok állnak mögötte, hiszen amint megérkezett Szolnokra, máris egy összetett felújítási projekt közepén találta magát. E programnak volt része egyebek mellett a hajdani ferences rendház teljes rekonstrukciója.

– Megérkezésem után az első négy hónapot Szandaszőlősön töltöttem. Rendkívül hálás vagyok az ottaniaknak, hogy befogadtak. Az az időszak számomra a szandai plébánia és a rendház közötti ingázásról szólt. És habár karácsonykor beköltözhettünk a rendházba, a munkálatok még javában folytak. Így hát nagyon vártuk már, hogy az utolsó munkás is elhagyja az épületet – fogalmazott a plébános.

Miután elmondta, a járvány lecsengésével számos programot terveznek a templomhoz csatlakozó létesítményben.Az egyes kezdeményezésekre a legkisebbektől a legnagyobbakig várják majd az érdeklődőket.

Szeretnének például kismamaklubot indítani a helyszínen, és továbbra is működne a jegyesoktatás és az elsőáldozók felkészítése.

Az ódon intézmény ugyanakkor otthont adna szülői értekezleteknek, ministráns és énekkari próbáknak, ifjúsági csoportoknak.

– Szeretném, ha működnének családos közösségek is, emellett újraindítanánk a karitász csoportot. A különféle táborok szervezését már elkezdtük. Abban bízom, hogy rövidesen megvalósulhatnak a kezdeményezéseink – összegezte mondandóját a szolnoki atya.