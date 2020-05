Újra megnyitottak az éttermek megyénkben

Bár az emberek egy része még bizalmatlan, mégis kezdenek megtelni Jász-Nagykun-Szolnok megye vendéglátóegységei. A korábbi rendelet alapján csak a kerthelyiségek, míg hétfőtől a vidéki éttermek belső terében is fogadhatnak vendégeket. A tulajdonosok az elmúlt időszakot említve ötven-hetven százalékos bevételkiesésről számoltak be. Ahol tehették a kiszállítást erősítették, így biztosítva a fennmaradást. A tapasztalatok szerint a vendégek nehezen fogadták az este tíz órai zárást, legalább hétvégente igényelnék a hosszabb nyitvatartást.

A múlt heti rendelkezéseknek köszönhetően az éttermek már a belső térben is fogadhatnak vendéget. A másfél méteres védőtávolság betartása és a maszk viselése viszont itt is kötelező.

– A vendégek már várták a korlátozások lazítását, és betartják az előírásokat, örülnek, hogy felszabadulhatnak egy kicsit. Természetesen nincsenek annyian, mint szoktak, hiszen sokan bizalmatlanok még a helyzettel kapcsolatban. A lakosság fele még mindig úgy gondolja, hogy jobb, ha nem megy sehova, ki kell várni, míg ezekben az emberekben is feloldódnak a gátlások – számolt be tapasztalatairól Dombai-Molnár Júlia, a szolnoki Maláta Sörkert vezetője.

Az előző év hasonló időszakához képest ötvenszázalékos bevételkiesésről beszélt a tulajdonos.

– A kerthelyiségünkben másfél méteres asztaltávolság betartásával is hetven főt tudunk fogadni, illetve van egy fedett sátrunk, ahol rossz idő esetén harmincan elférnek – részletezte.

Az ebéd kiszállítása és az elvitel a korlátozások idején is működött, mellyel a veszteséget minimalizálta a vendéglátóegység. A Maláta Sörkert rendezvényháza iránt is nagy az érdeklődés.

– Sokan már előre feltételesen lefoglalták a termet, de csütörtök óta is szép számmal keresnek. Más hangulata van egy szülinapnak otthon vagy egy szórakozóhelyen. Még mindig az este tíz órai zárás okozza a legnagyobb problémát – fűzte hozzá Dombai-Molnár Júlia.

A megyeszékhely főterén működő Sörárium tulajdonosa, Balajthy Béla szerint a vendégszám bőven elmarad attól, ami tavaly májusban tapasztalható volt.

– Az elképzelésem elég borúlátó. Esküvőket, céges rendezvényeket, bálokat, ballagást mondtak vissza az elmúlt hónapokban. Azok a cégek, amelyekre hatással volt a járvány, az év második felében is pont ezt a költést fogják vissza – mondta. Hozzátette: a korlátozások idején felére csökkentették a munkavállalói létszámot, négyórás munkarendet vezettek be, szabadságra küldték a dolgozókat, de volt, akit el kellett bocsátani.

– A túléléshez szikrát adott, hogy a törzskártyával rendelkező ügyfeleink a kedvezményes menüt továbbra is rendelték és hűek maradtak hozzánk, illetve van egy másik lába a vállalkozásnak, ami a közétkeztetés. Azokhoz a partnerekhez szállítottuk az ebédet, ahol zajlott a gyártás – fejtette ki.

A tízórási korlátozás is kihatással van a Sörárium forgalmára, de a hivatali élet is befolyásolja azt.

– Összetett problémával szembesülünk, mivel a Kossuth téren van az étterem, a forgalmunk erősen összefügg az üzletek nyitvatartásával és látogatottságával – számolt be a tulajdonos, aki szerint mind rövid, mind hosszú távon újra kell tervezni az évet. Egyelőre be kell érni egy fele akkora bevételi tervvel, mint amit év elején vártak.

– A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzethez a tulajdonosokkal egyeztetve igyekeztünk gyorsan alkalmazkodni, Karcagon a Nimród Bioétterem és Berekfürdőn, a Park Étterem is átállt a kiszállításra – mondja Szabó Ildikó értékesítési vezető. – Egy merőben más, új étlapot állítottunk össze, napi menüt, pizzát, hamburgert és egytálételeket kínálunk a vendégeknek, a két étterem kínálata csak a napi menüben különbözik – mondja a szakember.

– A kiszállítás hamar népszerű lett, várakozásainkat is felülmúlta, elmondhatom, hogy Berekfürdőtől egészen Fegyvernekig szállítunk. A gyors döntés célja a munkahelyek megtartása volt, folyamatos a foglalkoztatás, a munkavállalókat megtartottuk, azokon a területeken, ahol szükséges volt, átszerveztük a munkarendet vagy a tevékenységet. A vállalkozáshoz tartozó Nimród Bioszálloda bolt is üzemel, szigorúan betartva a higiéniai előírásokat. Az újranyitás előtt mindkét étterem teraszát alaposan fertőtlenítettük, az asztalok közötti távolsági szabályok betartásával egyre több vendéget fogadunk.

Hétfőtől a Nimród Bioétteremben is lehet ebédelni, vacsorázni a régi, megszokott nyitvatartási idővel. Az asztalokat az előírt védőtávolságok betartásával helyezték el. A menü mellett már étlapról is lehet rendelni ebédre és vacsorára is. A Park Étteremben még tart a felújítás, ott a hétvégétől lehet majd beülni az étterembe, addig csak a teraszon lehet étkezni. A házhoz szállítás azonban folyamatos mindkét étteremben, tudtuk meg Szabó Ildikótól.

Jászárokszálláson a Zöld9 és a Tekeklub Söröző március 28-án a járványveszély miatt bezárta kapuit. Május 4-től újra kinyitottak a teraszok, majd a héten a belső tér is.

– Úgy gondolom, hogy körülbelül fél évre van szükség, mire a vendégek újra visszatérnek. A forgalom a felére esett vissza a járvány előtti időszakhoz képest – beszélt tapasztalatairól Jakus Gyula, a Zöld9 és Tekeklub Söröző vezetője. Elmondta, hogy hat hétig, amíg zárva voltak, elkezdtek ital házhoz szállítással foglalkozni.

– Erre főleg hétvégén volt igény, kedvelték az emberek. Néhányan összejöttek egy jó beszélgetésre és közben telefonáltak, hogy mire lenne szükségük. Leginkább üveges vagy dobozos sört rendeltek. Most, hogy újra nyitva vagyunk, nincs sok lehetőség a kiszállításra – tette hozzá.