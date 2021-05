Újra megteltek élettel a mozik és színházak a Jászkunságban is

Megyénkben is kinyitottak a mozik, és csütörtökön már jelenlévő közönség előtt játszhatott a Szigligeti Színház társulata az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. A nyitás fokozatos, a mozikba, színházakba-a kiskorúak kivételével- kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező nézők mehetnek be.

– Felemelő érzés volt újra látni a közönséget, hosszú hetek óta vártuk már ezt a pillanatot – nyilatkozta boldogan a csütörtök esti előadást követően Kertész Marcella. A Szigligeti Színház Herczeg Ferenc: Déryné ifjasszony című színjátékával nyitotta meg kapuját a közönség előtt, a darabot eddig csak online láthatták a nézők.

– Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk az előadás alatt, a közönség nevetett, tapsolt. Örültünk, hogy végre láthatjuk a reakciókat, hiszen ezek nélkül nem tudjuk felmérni, hogy sikeres-e egy adott darab. Azt láttuk a nézőkön, hogy nemcsak nekünk, de nekik is hiányzott már az igazi színházi légkör – mondta a darab címszereplője.

– Az előadásokra kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkezők mehetnek be, a színház munkatársai már belépés előtt ellenőrzik az okmányokat. De a teremben is be kell tartani bizonyos szabályokat – tudtuk meg Farkas Irén művészeti titkártól. A társulat egyelőre nem játszhat telt ház előtt, ugyanis az ülőhelyek maximum hatvan százalékig tölthetőek fel. A maszkhasználatra és a kézfertőtlenítésre minden esetben felhívják a figyelmet. Azok a nézők, akik még nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, továbbra is online tekinthetik meg a Déryné ifjasszony és a Kőműves Kelemen előadásokat.

A színház munkatársai az előadásokon kívül is dolgoznak, készülnek az évad május 13-ai, utolsó premierjére, a Zsuzsi kisasszonyra.

– Balázs Péter hosszú és nagy sikerű igazgatásának legelső premierje a Zsuzsi kisasszony című előadás volt, ezért a tizennégy évad most méltó keretbe kerül – hangsúlyozta a művészeti titkár. Majd hozzátette: az évadot a remények szerint június 15-én zárja a Szigligeti.

A filmszínházak is nyithattak a héten, azonban az újdonságokra a mozirajongóknak egyelőre még várniuk kell.

A szolnoki TiszapArt Mozi is kinyitott, bár a nézők egyelőre csekély számban tértek vissza a vászon elé.

– Az elmúlt alig több mint egy évben másodszor állt meg az élet nálunk, a járvány láthatóan megtépázta a látogatási kedvet, de megállt a filmgyártás és a forgalmazás is – vázolta a problémát Demeter István, a szolnoki TiszapArt Mozi ügyvezető igazgatója. Elmondta: azokkal a filmekkel tudtak indulni, amiket ősszel is vetítettek, csupán egy-két új alkotás került az ajánlatok közé.

– Az újdonságokra – amik várhatóan nagyobb közönséget vonzanak – még két-három hetet várni kell. A nézők számát a védettségi igazolványhoz kötött belépés is korlátozza, valamint észrevehető az is, hogy az emberek többsége még mindig tart a járványtól – fogalmazott. Demeter István szerint a forgalmi adatok őszre stabilizálódhatnak, decemberre már a 2019-est is elérhetik. A Nemzeti Filmintézetnél újraindítási támogatást igényeltek, mely csökkenti a veszteséget.

– Bár lélektanilag a nyitással fellélegeztünk, de anyagilag a kis forgalmú mozit költségesebb fenntartani, mintha zárva lennénk – összegezte tapasztalatait.