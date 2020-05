Újra volán mögé ülhettek megyénk tanulóvezetői

Szigorú óvintézkedések mellett indulhattak újra a megyei autósiskolákban a tantermi és gyakorlati képzések, valamint a vizsgáztatás.

Elméleti oktatásnál és számonkérésnél mindenhol kötelező a maszk viselése, valamint létszámkorlátot is bevezettek, hogy a tanulók tudják tartani a megfelelő védőtávolságot. A vizsgázóknak a legtöbb helyen egy nyilatkozatot is ki kell tölteniük arról, hogy nem betegek. Az autókat pedig rendszeresen fertőtlenítik, minden diák után áttörlik például a kormányt, a kilincseket és a sebességváltót. Természetesen a szájmaszk vezetés közben is kötelező mind az oktatók, mind a tanulók számára.

Barabás László, a szolnoki Favorit Autósiskola ügyvezetője hírportálunknak elmondta, hogy náluk a tantermi képzés még nem indult el, de nem is igazán van rá igény. A legtöbben a távoktatást részesítik előnyben, ami viszont az elmúlt két hónapban sem szünetelt.

– A május 6-ai hét vége felé már elindult a gyakorlati oktatás is, de leginkább olyanoknak, akik már le voltak jelentve vizsgára. Ők már felkészültek, így maximum egy-két alkalmat kellett még vezetniük – fejtette ki Barabás László.

– Múlt hétfőn már elméletből is számot adhattak tudásukról a tanulók. Először azokat a diákokat osztották be, akiknek elmaradt a vizsgájuk márciusban. Itt viszont majd lesz egy kis torlódás, hiszen a vizsgatermekben tartani kell a megfelelő távolságot, így megfeleződött a létszám. A tanulók egyébként megértéssel fogadták a helyzetet, és inkább gyakorolnak, vagyis pótórákat vesznek, mielőtt vállalkoznának a forgalmi vizsgára. Úgy gondolom, ez a helyes módszer, hiszen mégiscsak volt most egy hosszabb kiesés…

– Május 5-én kaptunk arról tájékoztatást, hogy másnaptól Budapest és Pest megye kivételével újraindulhatnak az országban a gyakorlati órák. Az első vizsgákat pedig május 11-én tartották – mondta Kiss Károly, a szolnoki Index Autósiskola vezetője.

– Elég hirtelen jött ez az intézkedés, többeket váratlanul ért. Nálunk még nem is indult el a tantermi képzés, hiszen nem állt rendelkezésünkre elegendő idő, hogy megszervezzük. Leállni egyszerű volt, újraindulni viszont kicsit nehezebb. Gyakorlati oktatóink közül sem dolgozik még mindenki, hiszen vannak veszélyeztetett korúak, illetve vannak olyan tanulók is, akik a biztonság kedvéért még egy kicsit várnak.

Az iskolavezetőtől megtudtuk, az elméleti vizsgáknál a tizenöt fős csoportok helyett most nyolcan adhatnak számot tudásukról egy időben. A vizsgacsoportok közti szünet is hosszabb a fertőtlenítés miatt, hiszen a diákok érintőképernyőt használnak, és az ajtókilincshez is hozzáérnek.

– A gyakorlati órákon is kötelező a szájmaszk és a gumikesztyű, valamint a rendszeres fertőtlenítés mellett a szellőztetés is nagyon fontos. Most már az időjárás is lehetővé teszi, hogyha a tanulót nem zavarja, le legyen húzva az ablak egy kicsit. A közlekedési vizsgaközpontban pedig, ha csak szúrópróbaszerűen is, de folyamatosan mérik az oktatók és a tanulók lázát – fűzte hozzá Kiss Károly.

A szolnoki Sprint Autósiskola húsz oktatója közül szinte mindenki elkezdte már a gyakorlati oktatást. Ketten hatvanöt év körüliek, ők valószínűleg csak június elsejétől ülnek volán mögé, valamint azok is csak a következő hónap elején veszik fel a munkát, akik szüneteltették a vállalkozásukat.

– Erre azért volt szükség, mert a gépjárművezető-oktatók nem mentesültek a kata megfizetése alól, és nem tudtuk, hogy mennyi ideig nem dolgozhatunk – magyarázta Vadas Attila iskolavezető.

– A gyakorlati órák az előírásoknak megfelelően indultak el, viszont a gumikesztyűt nem tettem kötelezővé. Balesetveszélyes is lehet, ha véletlenül megcsúszik a tanuló keze a kormányon vagy a sebváltón. Az első tantermi képzésünk pedig hétvégén lesz, de huszonkét fő helyett csak nyolc vagy kilenc tanulóval. Van rá igény, hiszen nem mindenki akar a netről tanulni, és valakinek a szóbeli magyarázat jobban rögzül.

Vadas Attila hozzátette, megértéssel fogadták a tanulók, hogy ez most nekik is többe fog kerülni időben és anyagilag is. Hiszen pár órával több leckét kell majd venniük a vizsgák előtt, mint ahogy tervezték. Ezt a közel két hónapos pihenőt ugyanis be kell pótolni.