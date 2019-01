Tizennégy százalék – mindössze ennyien vannak azok, akik egy felmérésben azt nyilatkozták, biztosak benne, hogyha szükség lenne rá, képesek lennének segítséget nyújtani egy bajba jutott embertársuknak. Valljuk be, ez elég alacsony szám.

Pedig manapság sokszor, sokféleképpen igyekeznek az életmentéssel foglalkozó szakemberek felhívni a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára. Emlékezzünk csak a Csuja Imre által megformált, a Valami Amerika című filmből ismert Bala nevű gengszterre, ahogy a Stayin’ Alive című dalra pumpálja a földön fekvő mellkasát.

De ott van a mobiltelefonra letölthető applikáció is, ami figyelmeztet, ha a környezetünkben valaki bajba került, és segít, hogy segíthessünk.

Legtöbbünk azonban mégis fél tenni valamit. Félünk, hogy még többet ártunk, félünk, hogy nem jól csináljuk, vagy egyszerűen csak pánikba esünk, mert sosem láttunk még ilyet élőben.

Pedig nagyon fontos lenne, hogy ne féljünk.

Mert az nem elég, ha csak emlékszünk arra, amit a tanfolyamon tanítottak. Arra is nagy szükség van, hogy megtegyük a megfelelő lépéseket. Ha ügyetlenül is, de csináljuk, amit kell. Ha félünk is, de legalább próbáljuk meg.

Talán éppen azon a pár percen múlik, hogy a mentők még időben odaérnek. Talán éppen azon a néhány mozdulaton múlik, hogy megmenthető a sérült. És talán másnap sokkal jobb lesz a tükörbe nézni, mert akkor már majd egy olyan ember néz vissza ránk, aki megtette, amit kellett.

Ugyanis azzal, ha meg sem próbáljuk, sokkal több kárt okozunk, mint az ügyetlen próbálkozással. Ahogy Csuja Imre is megfogalmazta: „Hidd el, törött bordával is örülni fog neked, hogy megmented az életét!”