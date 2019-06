Unikornissal fotózkodhattak a gyerekek

Június 8-án, szombaton bohócokkal, játékokkal, koncerttel várták a kicsiket és a nagyokat a Felső Szandai réten. Megrendezték ugyanis a II. szolnoki Auchan és Decathlon gyereknapot.

A délelőtt 10-től délután 4-ig tartó eseményen különféle ingyenes programokkal várták a kisgyermekes családokat. Volt arcfestés, kézműves foglalkozás, szimulátor, trambulin, foci és kosár pálya is. A mezítlábas parkban a gyerekek kipróbálhatták, milyen érzés a különféle anyagokon sétálni, például farönkön, homokon vagy kavicsokon.

A program természetesen nem maradt zene nélkül, az Iszkiri zenekar koncertjét élvezhették a megjelentek. A kicsik nagy örömére Puding és Palacsinta, a két bohóc is fellépet, de a New Toptalent Fit-Kid SE bemutatójában is gyönyörködhettek a gyereknapra kilátogatók.

Kora délután ismert videósok tartottak közönségtalálkozót, és a kíváncsi gyerekek beülhettek egy tűzoltóautóba is. Az egyik legnagyobb örömöt mégis az az unikornis szerezte, akivel majd minden kisgyermek készített egy közös fotót.