Ünnepélyesen megnyitotta kapuit a túrkevei Kunikum

Hivatalosan is megnyitotta kapuit kedden a túrkevei Kunikum. A Nagykunság értékeit felvonultató és bemutató információs hely és kulturális központ különleges, új helyszíne lesz a városnak.

A rendezvényen jelen volt dr. Csonka Eszter, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottság elnöke, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság vezetője is. Továbbá F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. Köszöntőt mondott Sallai Róbert Benedek, Túrkeve polgármestere, valamint dr. habil. Örsi Julianna, a Túrkevei Kulturális Egyesület elnöke.

Az eseményt változatos programok színesítették. Népdalokat énekelt a település egyik kiemelkedő tehetsége, a háromszoros Arany Páva díjas Simon Éva. Az Egres Kiss Lajos Néptáncegyüttes pedig kevi verbunkot és csárdást adott elő a jelenlévőknek.

A Kunikum bemutatótermében az érdeklődők két részletben tekinthették meg a Nagykunsági értékek című kiállítást. Egyebek mellet a helyi és környékbeli kunhímzők munkái kaptak helyet a tárlatban. Továbbá csipkeverők alkotásai szintén. Gyöngyfűzők és ékszerkészítők is bemutatkoztak a Kunikumban, emellett varrónők alkotásait tárták a látogatók elé. Egyetlen szövő valamint két bőrműves munkái szintén szerepeltek a kiállítási darabok között.

Jó néhány fazekas valamint egy cserépkályha-készítő mester munkáit is megcsodálhatták az érdeklődők. Fafaragók, szarufaragók, vesszőfonó és szalmafonó szintén bemutatkozott műveivel. Egy műkovács és egy mézeskalácskészítő is képviseltette magát műveivel az eseményen. Továbbá könyvkiadók és helyi értékeket, élelmiszereket előállítók mutatták be portékáikat. Emellett a város több pontján szintén kapcsolódó tárlatok várták a vendégeket.

A helyi népi díszítő szakkör negyvenöt éves jubileumának kiállítását a Madarász Károly Művelődési ház és Városi Könyvtár intézményében tekinthették meg az érdeklődők. Finta Sándor és Finta Gergely alkotásainak a Finta Múzeum adott otthont.