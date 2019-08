Gyönyörű és gerincbarát, de legalább méregdrága és hatalmas iskolatáska éktelenkedik a picike lány picike hátán.

Még nem az iskolába tart vele, csak az egyik üzletben próbálgatja azt, amiről még csak nem is sejti, milyen súllyal nehezedik majd a vállára. Ő szerencsére nem, de mi már annál inkább. Vigasztalásképpen a pénztárcánk egyre könnyebb lesz egyenes arányban azzal, ahogy az iskolatáska megtelik.

Háromszintes tolltartóval, zárt hegyezővel, az iskolában előre meghatározott fajtájú, márkájú írószerekkel, cuki cicás füzetekkel. Csak nézem ezt a kis szőke csodát, aki nemrég még a bölcsődébe totyogott, és mintha csak most lett volna az is, amikor óvodába ment. Hogy neki mennyire hiányzik majd az ovi, azt nem tudom, de nekem biztos, hogy nagyon.

A rugalmassága. Hogy a késés nem baj, de azzal sincs gond, ha éppen hétfői napon tudja a gyerkőc meglátogatni a távol élő nagymamát. Az is, hogy teljesen mindegy milyen küllemű ruhába megy, úgy is koszos lesz az udvaron, ha pedig az előző napi arcfestést nem hajlandó lemosni, még meg is dicsérik, hogy milyen jól sikerült.

Jaj de hiányzik az óvoda! – hüppögöm kétségbeesetten én, az anyuka így augusztus közepén.

Előre aggódom, hogy érjünk be lehetőleg időre, hogy egyetlen este se felejtsem el bepakolni és ellenőrizni a szükséges tanszereket, kihegyezni a ceruzákat, segíteni a leckében, hogy megfeleljek a tanító nénik elvárásainak és így tovább és így tovább…

Úristen! Kezdődik az iskola!