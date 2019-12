Utalvány formájában adományoztak a családoknak

Utalvány formájában kaptak adományokat a tiszazugi családok.

A szolnoki Nagycsaládosok Egyesülete az ünnepek közeledtével minden évben a felajánlott adó egy százalékokból biztosít támogatást családjaiknak – tudtuk meg Versegi Mónikától, az egyesület vezetőjétől, aki kiemelte, az összeg elosztásánál a szolnokiak mellett a vidéki tagokra is figyelmet fordítanak.

A tiszakürti csoport vezetője, Bartus Sándorné a környék tizenhárom családjának szóló utalványt vehette át a napokban, melyet jórészt alapvető élelmiszer vásárlására fordítanak majd.

– Összegyűjtjük, kinek mire van szüksége, és ha kell, segítünk is beszerezni azokat. Cukorra, lisztre, a kisgyerekesek édességre is költenek majd – mondta a csoportvezető, aki kifejtette, az adventi készülődés időszakában a Magyar Vöröskereszttől is érkezik adomány a településre. A tagok legtöbbje unokákat nevel, de vannak többgyermekes családok és nevelőszülők is közöttük.

Aranka elmondása szerint minden segítség kifejezetten jól jön ebben az időszakban.ű