Utcai szerenáddal kívánt sok boldogságot az osztály Karcagon

Nyolcvanadik születésnapján a vírushelyzet miatt csillagszórós utcai énekes köszöntéssel kedveskedtek Vál Tamásné osztályfőnöküknek a karcagi Zádor úti Általános Iskola egykori nyolcadikosai.

– Osztályunk 1977-ben ballagott el – kezdi Szabóné Szentesi Mária óvodapedagógus, miután elindulunk a titokban szervezett találkozóra Vál Tamásnéhoz. A csengetésre a szobaablak nyílik, s a tanárnő meglepődve nézi a kis csapatot. Mivel maszkban nem ismeri fel őket, Szabóné Szentesi Mária pillanatra leveszi azt, hogy az osztályfőnök tudja, kora este jó emberek érkeztek hozzá. Kijön hozzájuk, közben már égnek a csillagszórók és szól diákjaitól a Boldog, boldog születésnapot…

– Honnan tudtátok, hogy ma van? – kérdezi tanítványaitól, akik elárulják, Tamás fia segített nekik ebben.

– Már értem, miért ment el pár perce – árulja el a tanárnő, aki lelkesen faggatja tanítványait arról, mi van velük, többek szüleiről is érdeklődik diákjaitól, akik a létszámkorlát miatt csak kilencen állhatták körbe szeretett tanárukat.

– Osztályunk összetartó közösség, ez nagyban köszönhető Csordás Ferencné Julikának, aki találkozóinkat fáradhatatlanul szervezi. Amikor egyik osztálytársunknak leégett a háza, Juli megszervezte az adománygyűjtést számára. Ezt a születésnapi köszöntőt is nagy odaadással készítette elő, de sajnos a vírus ágynak döntötte – sorolja Szabóné Szentesi Mária, akitől megtudtuk, a legtöbben Karcagon maradtak. A hölgyek közül többen az egészségügyben dolgoznak, vagy óvónőként. A fiúk közt kamionosok is vannak, egyikük ezredesi rangban szolgálja katonaként hazánkat, most épp külföldön.

– Az osztályba tizenöt lány és ugyanennyi fiú járt, mindannyiukat nagyon szerettem, igyekeztem a tiszteletre, a kölcsönös szeretetre nevelni őket. Ma is figyelemmel kísérem életüket. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a maga területén mindenki megállta a helyét – veszi át a szót tanítványától Vál Tamásné, aki Karcagon született, itt járt iskolába, majd Szegeden magyar-történelem-ének szakon szerzett tanári diplomát.

– Végig a Zádorban tanítottam, innen mentem nyugdíjba. Ma is fontos a barátokkal, tanítványokkal való találkozás, Budapestre operába és színházba járok kedves barátnőmmel, Boruzs Rózsikával. Naponta kerékpározom, amíg lehetett, az Akácliget fürdőbe is kijártam. Most nagyokat sétálok délutánonként. Szerettem volna jót beszélgetni veletek, de a jelen helyzetben nem tehetjük meg, de tavasszal bepótoljuk egy torta mellett, addig is vigyázzatok magatokra – búcsúzott diákjaitól Vál Tamásné.