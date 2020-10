Útzár mellett folytatódnak az építési munkálatok Cegléden

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában tervezzük megvalósítani a 311-es út (Jászberényi út) vasút feletti hídhoz tartozó háttöltés pályaszerkezetének javítását a meglévő pályaszerkezet elbontásával, és helyébe új pályaszerkezet építésével – erről számolt be hivatalos oldalán az önkormányzat.

Közölték, a beavatkozás a Malomtó szél utcai körforgalomtól a hídszerkezetig terjedő, továbbá a hídszerkezeten túl további mintegy kétszáz méter hosszú szakaszt érint. A kivitelezési munkák várhatóan október második felében kezdődnek, és előreláthatólag egy hónapig tartanak majd. A munkakezdés pontos napja a kivitelezővel történő szerződéskötési folyamat végén válik biztossá.

Mint írják, a pályaszerkezet-bontási és -építési munkákat a kivitelező teljes útzár mellett végzi el, ezért az építés ideje alatt a gépjárműforgalom terelőúton közlekedik. A 311-es utat (Jászberényi út) a Malomtó szél utcai körforgalomtól a Posta dűlő-Kosárhegyi utcai csomópontig lezárják a járműforgalom előtt. Az út lezárt szakaszának terelőútjaként a 4-es főút (Széchenyi u.) – 3116 j. (Külső Kátai út) – Ipartelepi út/M4 melletti 1-es szervizút útvonalát jelölték ki.

Az Ipartelepi és Malomtó szél utakon súlykorlátozást vezetnek be: a hét és fél tonna feletti nehézgépjárművek behajtása ezekre az utakra csak célforgalommal lesz engedélyezett. Ezzel együtt a gyalogos- és kerékpáros forgalom biztosítását kérték az építkezés alatt a kivitelezőtől. A közleményben arra is kitértek, hogy a terelés következtében feltehetően a menetidő meghosszabbodásával kell számolni, akár csúcsidőn kívül is.