Üzemelhet a Bige Holding műtrágyagyára

Üzemelhet a Bige Holding szolnoki műtrágyagyára, miután a Fővárosi Törvényszék másodfokon is jóváhagyta a holding jogvédelem iránti kérelmét a katasztrófavédelem határozatával szemben, amely azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem működési engedélyét. A másodfokú döntésről a törvényszék sajtóosztálya kedden tájékoztatta az MTI-t.

Az ügy előzménye, hogy a Bige Holding Kft. szolnoki műtrágyagyárának működési engedélyét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azonnali hatállyal visszavonta, mert a hatóság szakemberei ismételten hiányosságokat tártak fel az üzemben, emiatt ott szerintük a biztonságos működés feltételei nem adottak a hibák igazolt kijavításáig. A gyár tulajdonosa a termelést leállította, de a döntéssel szemben bírósághoz fordult.

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság helyt adott a felperes azonnali jogvédelem iránti kérelmének, és elrendelte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozatának halasztó hatályát, a hatóság döntése ellen indított per jogerős befejezéséig. Az igazgatóság a döntéssel szemben fellebbezett, azonban most másodfokon is jóváhagyták azt.

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint megfelelő volt az elsőfokú bíróság érvelése: a hatóság határozata és a közigazgatási iratok tartalma alapján nem lehetett megállapítani személyi sérülés, veszélyes anyag környezetbe kijutása, környezetkárosodás valós veszélyét, a gyár bezárása pedig súlyos hátrányt okozna a felperesnek és munkavállalóinak. Egy folyamatos működésre tervezett üzem leállítása esetén a termelés kiesése jelentős anyagi hátránnyal jár – írták.