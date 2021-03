Vadászgörényekkel irtják a rágcsálókat Tiszatenyőn

Nem túl kezes, ám igen hasznos állat a vadászgörény, melyet egyre gyakrabban hívnak segítségül az utóbbi időben igencsak elszaporodott patkányok kiirtásához. Persze az akcióhoz megfelelő kutyákra és szakértelemre is szükség van. A környezetbarát módszerről egy tiszatenyői szakemberrel beszélgettünk.

– A Tiszatenyő és Kengyel térségében élő gyermekeknél elterjedt hobbi a vadászgörény tartása, ahogyan a rágcsálókra vadászó foxterriereké is, így indult ez nálam is – beszélt a környezetbarát módszer kezdetéről a tiszatenyői Pozsa Gábor, aki eredetileg vadgazdálkodási technikus, jelenleg hivatásos vadász, ugyanakkor egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő szakképesítést is szerzett.

– Azért vágtam bele, mert amikor körülbelül két évre abbahagytam a vadászgörény tartását, azalatt is rengetegen kérték a segítségemet. Gondoltam, ha ekkora az igény, akkor elkezdem hivatalosan, ezért szereztem meg a képesítést – mondta.

A szakembert azóta is rengetegen hívják, munkatársával együtt harminc vadászgörénnyel és öt kutyával dolgoznak.

– A megrendelő felkeres telefonon, majd előzetesen felmérjük a terepet, innen tudjuk, hogy hány állatot vigyünk. Egy családi házhoz például körülbelül tíz görénnyel megyünk ki, és persze kutyákkal. A patkány jelenlétének látható nyomai vannak, földalatti járatok, ürülék. Vagyis általában lehet látni, hogy a patkányok hol tartózkodnak. Ha nem, a kutyák kiszagolják.

– A patkány próbál védett helyre húzódni, így a kutya nem fér hozzá, illetve a földalatti járatba, vagy a farakásba sem tud bejutni. Ekkor engedjük a vadászgörényt oda, ami a testfelépítéséből és az életmódjából adódóan bárhová befér. A patkány ugyanis a zsákmányállata, és az evolúció során így fejlődött ki. A görény mindenképpen el akarja kapni a patkányt. Nem az én kedvemért, mint a kutya, hanem ösztönből.

– A patkány menekül, inkább a kutyát választja, mint a görényt, hiszen több esélyt lát az életben maradásra. Utóbbival szemben ugyanis semmi esélye nem lenne. A kutya pedig elkapja a menekülő rágcsálót – részletezte a vadászat menetét a szakképesítéssel is rendelkező hivatásos kártevőirtó.

Mint Pozsa Gábor elmondta, előfordult már, hogy egy-egy görény „meglépett” a vadászat során, de az esetek nagy részében sikerül megfogni, nem olyan gyorsak. Inkább lusták, főleg napközben. Nem is annyira barátságosak, viszont igen hasznosak.

– Nyilván egy olyan görényt, ami évek óta dolgozik nekem, megkedvelek, de inkább munkára tartjuk ezeket az állatokat. Nem annyira kedvesek, mint a kutyák, vastag hegesztőkesztyűben nyúlunk hozzá, ugyanis érintkeznek a patkányokkal, és harapás esetén rengeteg betegséget átadhatnának. Évekkel ezelőtt azért egyet elneveztem, a Rozi nevet kapta – mesélte.

A vadászgörény nem igényel különleges gondozást. Bár ketrecben is lehetne tartani, Pozsa Gáboréknál egy egész birodalmuk van. Tizenöt görényét szabadon tartja egy nagyobb ólban, amit odúkkal, mászókákkal is berendezett, így jól érzik magukat. Mivel elsősorban ragadozók, hússal eteti az állatokat, de alkalmanként elfogadják a gyümölcsöt is.