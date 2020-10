Vargáné Tóth Éva: új irányzatokon, alkotásokon töröm a fejem

Hírportálunk Vargáné Tóth Éva, területi Príma díjas festőnővel beszélgetett.

– Miként fogadta, hogy a területi Prima gálán különdíjjal ismerték el a munkáját?

– Amikor kimondták a nevem, bizony megdobbant a szívem. Amatőrként is igyekszem a szívem-lelkem beletenni a képeimbe, és titkon vágytam már arra, hogy valamikor egy ilyen díjat kapjak. Már a jelölés is megdöbbentett, nagyon jó érzéssel töltött el. Óriási öröm és megtiszteltetés, ha valakit a társadalom elismer. Nemkülönben, hogy a családom is el volt ragadtatva a rangos díj láttán. Hozzáteszem azonban, hogy az elismerés nem azt jelenti, hogy mostantól ölbe tett kézzel ülhetek. Mi több, új irányzatokon, alkotásokon töröm a fejem.

– Milyen képeket láthatunk öntől a jövőben?

– Továbbra is a tőlem megszokott stílust képviselem majd. Ugyanakkor ezentúl nemcsak a nő, a hangszer és a táj témáját fogom a középpontba állítani. Életesemények megörökítésén gondolkodom. Sajnos azonban a járványhelyzet nem kedvez a kiállítások szervezésének. Úgy vélem, ezek a hónapok egy művész számára a felkészülést és az elmélyülést segítik.

– Nem indult jól az éve. Erőre kapott az elmúlt időszakban?

– Tavaly télen eltörtem a kezem. Mondanom sem kell, hogy a festésben ez rendkívül visszavetett. Amikor viszont megtudtam, hogy jelöltek a díjra, mindez akkora lökést adott, hogy fél kézzel megfestettem egy egész képsorozatot. Ezt februárban még láthatta a szolnoki közönség.