Várhatóan nem kérnek majd védettségi igazolványt a szabadstrandon

A büfék átdaruzása megtörtént, a mentetlen oldalon most kezdődik majd az infrastruktúra kiépítése.

A jó idővel megnő a lakosság fürdőzési kedve is. Ennek megfelelően javában zajlanak már az előkészületek a szolnoki szabadstrandnál is. Hírportálunkon február elején foglalkoztunk utoljára a stranddal. Akkor még azt tervezték, hogy júniusra végeznek mindennel. Az elmúlt időszakban azonban több nagy vihar is elmosta a megyeszékhelyet, amivel együtt a Tisza is megduzzadt, mindez pedig a munkálatokat is erőteljesen lelassította.

Mindezek kapcsán felkerestük a szolnoki városüzemeltetést, akik válaszukban elmondták, hogy idén nyáron is bőven lesznek újítások, fejlesztések a strand területén. Többek között értékmegőrző, kültéri zuhanyt létesítenek, megduplázzák a stég nagyságát, bővítik a napernyők számát, a büféhez mozgássérülteknek is használható hidat alakítanak ki, mindezek mellett pedig növelik az öltözők számát is.

Ami a munkálatokat jelenlegi állását illeti, a büfék átdaruzása megtörtént, a mentetlen oldalon most kezdődik majd az infrastruktúra kiépítése. A tervek szerint így július 1-jén nyithatják majd meg a strandot a fürdőzni vágyok előtt. A koronavírussal kapcsolatos szabályokról elmondták, folyamatosan figyelik a járványügyi helyzet alakulását, jelen állás szerint azonban nem kérnek majd védettségi igazolványt. A strand területén biztosítják majd a megfelelő védekezéshez a kellő számú kézfertőtlenítőt.