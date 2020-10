Vasútmodelleket állítottak ki Szolnokon

Ezen a hétvégén nem csak Szolnokról induló és oda érkező vonatok dübörögtek a vasútállomáson, hanem az onnan karnyújtásnyira lévő VOKE Csomóponti Művelődési Központot is mozdonyok és vagonok lepték el.

Ott persze minden miniatűr formában volt látható, az apró sínek és szerelvények bemutatóját nagy érdeklődés övezte. A vasútmodell-kiállítás szombaton és vasárnap állt nyitva az érdeklődők előtt, a szervező VOKE Szolnoki Vasútmodellező Klub tagjai szívesen meséltek a bemutatott darabokról.

– A kiállított tárgyak legnagyobb része magántulajdon, de természetesen megmutattuk a klub H0 modulrendszerét is – mondta el érdeklődésünkre Nagy László. A modellező klub tagja elárulta, hogy a mintegy 20 tagot számláló csoportjuk minden szombaton találkozik a művelődési központban, amikor tapasztalatot- és olykor modelldarabokat is cserélnek, és természetesen dolgoznak a leendő moduljaikon. Mindez a klubszoba berendezéséből is kiderült.

– Egyelőre darabokban, reméljük a következő kiállításon már ezeket is bemutathatjuk – mondta Nagy László, aki hozzátette, örömmel fogadják az érdeklődőket, új tagokat is várnak a modellező klubba.

A két napos kiállításon számos vonatmodellt bemutattak, a gyűjtők vásárolni is tudtak, új darabokkal gyarapíthatták gyűjteményüket. A kiállított terepasztalok nagy sikert arattak a látogatók körében, sokaknak leginkább a téli hangulatú, havas hatású makett tetszett. Úgy tűnik, a vasútmodellezők már a karácsonyra készülnek.