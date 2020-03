Védőnői szolgálatukat támogatják a falvaiak

Szolnoki színészek műsorával színesített jótékonysági délutánt rendeztek szombaton Rákóczifalván. A Varsány Közösségi Házban tartott műsoros összejövetellel a helyi védőnői szolgálat fejlesztéséhez szerettek volna hozzájárulni a szervezők.

– Számunkra teljesen hétköznapi, megszokott a védőnői szolgálat működése, hiszen az itt jelen lévőknek már a szülei, nagyszülei felnövekedését is védőnők kísérték figyelemmel. Előfordulhat, hogy éppen a megszokott, hétköznapi dolgainkról tudunk a legkevesebbet – gyanítom, így van ez a védőnői szolgálattal is – emelte ki megnyitóbeszédében Császiné Csáti Réka, a közösségi ház igazgatója.

Felidézte a több mint százéves múlttal rendelkező védőnői szolgálat történetét, és arról is szólt, hogy Rákóczifalván két védőnői körzet van, jelenleg 252 családot gondoznak. Beszélt a védőnők tevékenységéről, feladatairól is, arra is emlékeztetve a résztvevőket, hogy a Magyar Védőnői Szolgálat 2015. óta hungarikum, és ezt az egyedi, csodálatos, csak a magyarokra jellemző szolgálatot vagyunk hivatottak most ünnepelni és támogatni.

A rendezvényt kiváló hangulat jellemezte. A szolnoki Szigligeti Színház három művésze – Lugosi Claudia, Dósa Mátyás és Harna Péter – remek kis műsort adott. Számos tombolatárgyat ajánlottak fel az ügy érdekében. Emellett adománydobozt is kihelyeztek az adakozáshoz.

E kezdeményezés ötlete a nyugdíjas Szurgyi Mihálytól eredt, aki tavaly a defibrillátor beszerzésére irányuló jótékonysági akciót is elindította.

– Kórházban voltam Szolnokon, eredetileg ottani fejlesztésekre szerettem volna jótékonysági akciót indítani. Aztán Rékával beszélgetve jöttem rá, hogy Rákóczifalván is lenne még helye a pénznek – árulta el Szurgyi Mihály.

Az akció előtt a szervezők természetesen egyeztettek a védőnővel és szép számú kisgyermekes anyuka véleményét is kikérték, mire lenne leginkább szükség a szolgálatnál. Kiderült, a szakmai munka ellátásához szükséges valamennyi eszközzel rendelkeznek, de a fogadótér kevésbé anyuka- és bababarát, mint szeretnék. A felvetések alapján klímaberendezéssel, szoptatós fotellel és játszósarokkal tehetnék komfortosabbá a várót.