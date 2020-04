Védőpajzsokat készít a kisújszállási házaspár

Jó pár éve készít már kézműves termékeket Oros Tamás, aki kezdetben csak üvegre dolgozott, ma azonban már fára is tervez.

– Foglalkoztam modellezéssel is, így jött következő lépésként a 3D-s nyomtatás ötlete, amihez megvásároltam a szükséges eszközöket. Jött a világító arcképes hold és sok más, 3D-s nyomtatott ajándéktárgy, de alighogy elkezdtem ezt a munkát, megérkezett a járvány, és a megrendeléseink is leálltak. Nem gondoltuk annak idején, hogy a nyomtatóval az ajándéktárgyak után pajzsokat fogunk készíteni… – mondta a fiatalember. Nem akartuk, hogy a megvásárolt alapanyagaink tönkremenjenek, így amikor a feleségem olvasta egy szolnoki fiatalember felhívását, hogy 3D-s nyomtatóval rendelkezőket keres, felvettük vele a kapcsolatot.

– Olvastuk, hogy a kórházakban az ápolóknak, orvosoknak, a szociális területen, gyógyszertárakban dolgozóknak nagy szüksége van ezekre. Sok egészségügyi dolgozó nem védett az arcába, szemébe köhögő betegektől, a plexi arcpajzs azonban védelmet nyújthat. A műanyag, átlátszó arcpajzs fejpánt része 3D-s nyomtatással készül: ez olyan gyártási eljárás, mely vékony rétegek lerakásával hoz létre tárgyakat – vette át a szót a feleség, Orosné Bocskai Magdolna.

– Március 28-a óta mi is ingyen gyártjuk a kapott alapanyagból ezeket a pajzsokat az egészségügyben dolgozóknak. Kisújszálláson is vannak támogatóink – a polgárőrség (mi is tagjai vagyunk), az egyházak, de vállalkozók, magánszemélyek is – segítenek bennünket. Így a helyi szociális otthonnak, orvosi rendelőnek, ügyeletnek már adtunk arcpajzsot, illetve a környező települések egészségügyi dolgozóinak is készítjük, amíg vannak támogatóink. Eddig közel százat készítettünk, és még százhetvenre van igény, így reggeltől hajnalig megy a gép.

– Fontosnak tartjuk, hogy így segítsünk – folytatta Tamás. A nővérem ápolónő Szolnokon, nyilván aggódok érte és a többiekért is. Én autoimmun betegként fokozottan veszélyben vagyok, én is kerülhetek kórházba, emiatt kicsit félek, és fokozottan vigyázok magamra. Eddig mindenki nagyon örült a pajzsnak, hiszen biztonságosabb így dolgozniuk, de pár naponta ezt is cserélni kell, így folyamatos igény van rá.