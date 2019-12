Véget érhet a megyei ingatlanok régóta tartó drágulása

Bár a lakásárak változatlanul csúcson vannak, megyei ingatlanértékesítők arról számolnak be, hogy megtorpant a lakáspiac.

Tulajdonosoktól is hallani, hogy míg tavaly vagy év elején könnyen és gyorsan túl tudtak adni egy-egy lakáson, mostanában a puhatolózás szintű érdeklődő is szembetűnően kevesebb.

– Érdekes jelenségnek vagyunk tanúi. Míg ősz közepéig emelkedtek az ingatlanárak, most megtorpant a drágulás – osztotta meg tapasztalatait Gávris Szabolcs, a CasaNetwork Ingatlanszövetség egyik tulajdonosa.

– Szembe kell néznünk vele, hogy elmúlt az az időszak, amikor meghirdettünk egy eladó lakást, és már jöttek is a potenciális vevők – hangsúlyozta Gávris Szabolcs. – Most egy-két hét is eltelik anélkül, hogy lenne jelentkező, van, hogy meg sem nézik a hirdetést. Volt idő, amikor szinte licit alakult ki egy-egy frekventált lakás esetén, versengtek érte az érdeklődők, most ez sem jellemző. A vevők szemszögéből ez pozitívum, mivel visszafogja a drágulást. De ami jó hír a vevőknek, nem jó az eladóknak. Így viszont az utóbbi időben igencsak elszállt lakásárak kezdenek közelíteni a reálishoz.

– Pánikra azért nincs ok, attól nem kell tartani, hogy nem lehet majd eladni az ingatlanokat. A „slágernek” számító belvárosi, két-három szobás, újszerű állapotú lakásokat vagy kis garzonokat változatlanul keresik. A kedvezőtlenebb fekvésű ingatlanok, például a lift nélküli társasházak fentebbi emeletein lévők iránt viszont visszaesett az érdeklődés. A megyeközpont vonzáskörzetében lévő falvakban is keresik a felújított, újszerű családi házakat, mivel az utóbbi időkben olyan mértékben szöktek fel az árak, hogy sok honfitársunknak esélye sincs városi ingatlanhoz jutni, hiába a csok, így ők inkább a környező településen keresgélnek.

– Az is lényeges szempont, hogy egy kisebb belvárosi lakás áráért a szomszédos falvakban már tágas házat lehet venni. Egy szolnoki húsz-harmincmillió forintos ingatlanért például Rákóczifalván, Rákócziújfaluban már igen szép családi házat kaphat az illető – tette hozzá a szolnoki szakember.

Bányai Zoltán ingatlanszakértő, a jászberényi Szikla Ingatlaniroda vezetője is arról számolt be, hogy a Jászságban is észrevehető a megtorpanás. Ott még hamarabb is megmutatkozott, mint a megyeszékhelyen.

– Nyár közepe óta tapasztaljuk, hogy a hirdetésekre, kitett táblákra nem jelentkeznek annyian, mint korábban, ez a visszaesés azóta is folyamatos – mutatott rá az ingatlanszakember. – Az a furcsa, hogy a kétszobás lakások korábban nagyon kelendőek voltak, befektetési céllal vásárolták őket, aztán kiadták. Jászberényben jellemzően a harminc-ötvenöt négyzetméter alapterületű belvárosi lakások után ezeket a kétszobásokat keresték leginkább.

– A csok és a kedvező hitelek megjelenése éreztette hatását. Most viszont megállt, lelassult a piac, emiatt egy idő múlva elkezdenek csökkenni is az árak, ez egyelőre még nem jelentkezett. Szerintem ebben az évben még nem is fog, várhatóan a januári, februári időszakban is stagnálni fognak az árak, majd mikor szembesülnek vele a lakást eladni szándékozók, hogy az elképzelt árért nem tudják értékesíteni, akkor kezdenek majd elindulni lefelé az árak.

Viszont a kínálat sem növekedett az utóbbi időben, kockaházat, kétszobás lakást alig találni a ingatlanpiacon, ami van, az pedig túlárazott. A kisebb településeken a csok lendített a forgalmon, de most már látjuk, hogy nem olyan mértékben, mint várható volt, sokan nem tudták igénybe venni. Berényben egyébként lenne igény az új építésű lakásokra, akár belvárosi, akár kertvárosi sorházról van szó, csak most egyelőre kivárnak a vásárlók, figyelik az árak alakulását. Az Electroluxnál történt leépítés is gondolkodóba ejtette az embereket, hogy gazdasági téren is lehet visszaesés, ami visszavetheti az ingatlanárakat is…

Cikkünk témájával kapcsolatban véleményt is írtunk, melyet itt olvashat.