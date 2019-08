Véget ért a tűzoltók versenye

Huszonkilenc tűzoltócsapat vett részt Karcagon a csütörtökön zárult XII. Országos Tűzoltószakmai és II. Országos Műszaki Mentési Versenyen – tudtuk meg a helyszínen Dóka Imre tűzoltó főhadnagytól, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjétől.

– Ha országosan nézzük, átlagoson százharminc-száznegyven bevetésük van naponta a tűzoltóknak, ezek kétharmada műszaki mentés. Ezért is fontos, hogy országos szakmai versenyen is összemérjék tudásukat a hivatásos, az önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltók.

– Most Karcagon tartottuk a döntőt, mert fontos, hogy az ország különböző szegleteibe vigyük el a gyakorlatokat, megméretéseket, hogy egy-egy település sajátosságaival is megismerkedhessenek a tűzoltók. Olyan tapasztalatcserére is alkalmat ad ez a vetélkedő, mely segíti a munkájukat, hiszen nincs két egyforma beavatkozás – sorolta Dóka Imre.

A verseny utolsó napján, a karcagi főtéren látványos műszaki feladatokat hajtott végre az egyéni döntőbe jutott legjobb nyolc tűzoltó.

Eredmény:

A II. Országos Műszaki Mentési Vetélkedőt a tatabányai hivatásos tűzoltó-parancsnokság, a XII. Országos Tűzoltószakmai Vetélkedőt pedig a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság csapata nyerte meg, utóbbi így egy éven át őrizheti a verseny vándorserlegét.

Az önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok csapatversenyében a tiszakécskei önkormányzati tűzoltó-parancsnokság diadalmaskodott. Az egységek mellett a tűzoltókat egyéniben is díjazták: irányítói, beosztotti és gépjárművezetői kategóriában is több különdíj talált gazdára.

A verseny zárásaként Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese állt a pulpitus mögé, aki beszédét azzal kezdte, hogy két évvel ezelőtt a szolnoki hivatásos tűzoltó-parancsnokság csapata nyerte a versenyt, ezzel előjogot szerezve arra, hogy idén Jász-Nagykun-Szolnok megye rendezhesse a vetélkedőt.

Hozzátette, hogy az ország legkiválóbb tűzoltói vállalták a küzdelmet, akik a verseny során olyan szituációkat oldottak meg, amelyekkel minden szolgálatban találkozhatnak. A főigazgató-helyettes kiemelte, hogy eredménytől függetlenül minden induló nyertesnek érezheti magát, hiszen az egymástól eltanult szakmai fortélyokat a mindennapi munka során is kamatoztatni tudják.