Végeztek a vasútállomáshoz vezető út aszfaltozásával Abonyban

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. egy stratégiailag rendkívül fontos közút felújítását végezte az elmúlt hetekben.

A vasútállomáshoz vezető útszakasz teljes aszfaltozása hétfőn fejeződött be – számolt be hírportálunknak a város sajtóreferense. Lőrinczy Veronika úgy tájékoztatott, hogy a területen elkezdődött a padkarendezés, mely még néhány napot igénybe vesz. Az úton forgalomkorlátozásra és útlezárásokra már nem kell számítani, ugyanakkor több szakaszon is tilos előzni, valamint harminc kilométer per órás sebességkorlátozó táblák vannak érvényben.

– Czagány Zsolt, a választókerület képviselője több alkalommal emelt szót a Baross Gábor út rossz állapota miatt. A munkálatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végezte, mint az út fenntartója. A útszakasz mintegy 5–12 centiméter aszfaltréteget kapott – mutatott rá a szóvivő.

A beruházás hátteréről megtudhattuk, a felújítási munkálatok elvégzését Pető Zsolt polgármester mellett Földi László, a térség országgyűlési képviselője szintén szorgalmazta.