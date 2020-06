Végleg elhagyják anyjuk erszényét a jászberényi kengurukölykök

Szépen fejlődnek, cseperednek a Bennett-kenguru-kölykök a Jászberényi Állat- és Növénykertben.

A gyűjteményben jelenleg tizenhárom erszényes él, közülük négy kis zsebibaba idén született.

– A kis kenguruk már kimásznak édesanyjuk biztonságot nyújtó erszényéből, és egyre több időt töltenek kint, kezdik felfedezni a külvilágot. Táplálkozni már úgy járnak vissza tejért az anyukájukhoz, hogy nem bújnak vissza az erszénybe – mondta Kovács Ágnes gyűjteményvezető-helyettes.

Megtudtuk, hogy méretük miatt már teljesen össze kell magukat gyűrni ahhoz, hogy beleférjenek anyjuk zsebébe. Így hamarosan végleg elhagyják majd az óvó helyet. Szilárd táplálékot is esznek, szeretik a kifutónál található fák lehulló leveleit rágcsálni. Hamarosan a szülők takarmányával is bővül táplálékuk. A koronavírus miatt sokáig a gondozókon kívül nem láthatta más az új jövevényeket. Néhány hete az állatkert újra megnyitotta kapuit, ahol a társas kifutóban a kengurukölykök mindennapjaiba is bepillanthattak a vendégek.