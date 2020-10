Végleg felszámolják a hulladékudvart Rákóczifalván

Nemrégiben hatóságilag bezáratták azt a hulladékudvart, amely az elmúlt év tavaszán, még az előző városvezetés idején nyílt meg Rákóczifalván.

A településen több éve megoldatlan volt a lakossági zöldhulladék elhelyezése. Az egykori salakmotorpálya helyén kialakított lerakóval a korábbi városvezetés erre a problémára kívánt megoldást találni. Az volt az elképzelés, hogy a zöldhulladék egy részét komposztálják, másik részét pedig brikettálják. A területen szelektív hulladékgyűjtő harangok is helyet kaptak.

A közelmúltban azonban a környezetvédelmi hatóság határozatban felszólította az önkormányzatot, hogy a hulladékudvart haladéktalanul zárják be, a területen állítsák vissza az eredeti állapotokat. A szemétlerakási lehetőség így megszűnt, amiről tájékoztatták is a lakosságot.

– Jó szándékkal bár, de engedély nélkül alakították ki a lerakót, mely nem felelt meg a hatósági előírásoknak – adott magyarázatot az előállt helyzetre dr. Túróczi Imre polgármester, akitől az okokat tudakoltuk.

– A lakosság is mindenféle szemetet elhelyezett a területen a rossz televíziótól kezdve a háztartási hulladékig. A terület szomszédságában is dobtak ki szemetet, ami már esztétikailag is sokat rontott a környék látványán, ráadásul melegben kellemetlen szagok is terjengtek. A környéken lakókat ez értelemszerűen zavarta, bejelentés is érkezett a hatósághoz.

A polgármester azt is elárulta, ahhoz, hogy immár szabályosan működhessen tovább a hulladékudvar, irreálisan magas összeget kellene ráfordítani, hogy biztosítsák a hulladékkezelés előírásszerű feltételeit. Ennek következtében a lerakót végleg bezárták. Hamarosan minden itt elhelyezett szemetet eltávolítanak a területről. A szelektív gyűjtőharangokat pedig visszaviszik oda, ahol eredetileg is álltak.