Végre ismét működik pénzkiadó automata Rékason

Év elején a 3A Takarékszövetkezet több megyei fiókját is bezárta, mivel úgy vélték, nem éri meg fenntartani azokat. Zagyvarékason a Szabadság téri kirendeltség is az intézkedések áldozatául esett, a bezárással a pénzkiadó automatát is elvitték a településről.

Mint arról már beszámoltunk, a lakosokat rosszul érintette, hogy banki szolgáltatások nélkül maradtak, az ATM hiányát különösen sokan reklamálták, személyesen Jánosi József polgármesternél is. A takarékszövetkezet közben Zagyvarékason is bevezette Takarékbusz-szolgáltatását, vagyis mozgó bankfiók várta az ügyfeleket. Egy héten kétszer, néhány órás időintervallumban ügyintézők álltak a pénzügyeiket bonyolító lakosok rendelkezésére. Készpénzbefizetésre és pénzfelvételre, átutalási megbízások intézésére is nyílt lehetőség. A korlátozott időkeret miatt azonban ez nem elégítette ki a helybélieket. Így egyeztetések után végül megállapodtak a takarékszövetkezettel abban, hogy az önkormányzat helyet biztosít a pénzkiadó automatának, melyet a szolgáltató üzemeltet. Az ATM a művelődési ház külső portáján kapott helyet. Az automatát nemrég felszerelték, a múlt héten pedig be is üzemelték, így nem kell többet arra panaszkodniuk a rékasiaknak, hogy nem tudnak hol pénzt felvenni. – Már ideje volt beállítani egy automatát a faluban – állapította meg Marika néni, aki jártában-keltében gyakran megfordul a művelődési intézmény előtt is. – Manapság már számlára utalják az emberek fizetését, még a közmunkások is oda kapják járandóságukat, többen a nyugdíjat is. Nonszensz volt, hogy a pénzkiadót erre bezárták. Ha már megszokja az ember, hogy számlán tartsa a pénzét, csak annyit vesz fel, ami előreláthatóan kell. De bármikor adódik váratlan helyzet, nálam például utolsó pillanatban szólnak a gyerekek, hogy jönnek, ilyenkor csak be kéne vásárolni, szoktam Szolnokra piacra is menni. Szóval, nagy szükség volt már az ATM-re – hangsúlyozta Marika néni. – Bízom benne, hogy amennyire az elégedetlenség szavai szárnyra keltek, úgy az ATM működését is hírül adják a településen – jegyezte meg Jánosi József polgármester.