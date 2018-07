Végre lesz helyi bölcsi, már a munkát is elkezdték

Aki bölcsődébe szeretné vinni gyermekét Kenderesen, az kénytelen Kisújszállásra átvinni. A bánhalmai részen élőknek pedig Kunhegyesen van erre lehetőségük. A pici, pár hónapos gyermekek esetében ezt csak gépkocsival lehet megoldani, ami akár harmincezer forintos kiadást is jelenthet a szülőknek. Ezt nem sokan tudják vállalni.

– A Szent Imre Katolikus Általános Iskola Liliom óvodájában két éve még indulhatott bölcsődei csoport, ami azóta jogszabályi változások miatt megszűnt – sorolja Koncz Éva kenderesi aljegyző az előzményeket.

– Most ezen gyermekeket a szülők, ha tudják, a szomszédos városba viszik át bölcsődébe, vagy otthon maradnak velük hároméves korukig, amíg nem mehetnek óvodába.

– A képviselők és a város vezetése is kereste a megoldást, hiszen szeretnénk segíteni abban, hogyha az édesanya hamarabb vissza akar menni dolgozni, megtehesse. Ezért döntött önkormányzati bölcsőde kialakítása mellett a testület.

– A korábbi években négy-öt bölcsődés korú, a két és fél évet betöltött kisgyermek mindig volt az óvodában, de a kisebbeket oda sem vették fel – teszi hozzá

A most elnyert tízmillió forintból egy hétfős mini bölcsődét alakítanak ki egy régóta üresen álló, önkormányzati tulajdonú ingatlan átalakításával.

Már dolgozik is a kivitelező a Dózsa György úti épületen, ahol lesz egy csoportszoba, tea- és melegítőkonyha, szociális blokk, és akadálymentesítik az épületet.

– A tervek szerint év végére kész az átalakítás, jövőre már fogadhatja a kicsiket a bölcsőde, mely munkahelyeket is teremt. Az üzemeltetéséhez a személyi és tárgyi feltételeket az önkormányzat biztosítja majd. Már előzetes érdeklődés volt nálunk a bölcsőde iránt, melyet húszhetes kortól hároméves korig vehetnek igénybe majd azon gyermekek, akiknek szülője dolgozik vagy munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesz részt.

– A gyermekek speciális étkeztetését az önkormányzati központi konyháról biztosítjuk majd, itt is jelentős felújítás, modernizálás történik – magyarázza az aljegyző, aki szerint a bölcsőde nemcsak városérdekből fontos.

– Ezzel ugyanis már nem kell vidékre vinni a kicsiket, hanem óvodamegtartó is lesz, hiszen a bölcsődéből a helyi óvodába mehet a kisgyermek. Az édesanya munkába állását is segítheti az új önkormányzati intézmény, hiszen akár fél évvel hamarabb is vissza tud menni dolgozni – mondja Koncz Éva, akitől azt is megtudjuk, hogy a Szent Imre Katolikus Általános Iskola Liliom Óvodájában is jelentős felújítás kezdődik.

A helyiek örülnek, de amondóak, hamarabb is léphettek volna

– Amikor a lányom féléves lett, a feleségemet visszahívta dolgozni a főnöke, de nem tudott menni. Én egy vidéki cégnél dolgoztam, hét végén maszekoltam, mert kellett a pénz a házfelújításra. Azt, hogy a kisúji bölcsibe vigyük át a gyereket, anyagilag nem tudtuk vállalni. Jó lett volna, ha akkor lett volna helyben bölcsőde, mert mire felvették óvodába a lányomat, a feleségemnek megszűnt a munkája – mondja a harmincas éveiben járó Imre, aki egy társaságnál dolgozik.