Végre nem csak gyalog lehet majd megközelíteni a zártkerteket Kisújszálláson

A nagy esők után nagyon nehéz megközelíteni a zártkerteket Kisújszálláson. Errefelé több száz tulajdonos termeli meg háztartásának a zöldséget, gyümölcsöt, de sok őstermelőnek is ez jelenti a megélhetést is. Most az önkormányzat a Lógókerthez vezető útszakasz egy részét járhatóbbá teszi, aminek a gazdák is örülnek.

A keddi eső után már csak gyalog tudta megközelíteni a kertjét Szabó Kálmán nyugdíjas őstermelő. – Három kilométerre lakom a Lógókerttől, ahol a 1990-es években vettem meg a parcellámat. Kora tavasszal is szeretnék kijárni, de a nagy gépek, amikkel a gazdálkodók a kert előtti úton járnak a határba, feltúrják a földet, lehetetlen kimenni kerékpárral, motorral, csak terepjáróval. Most hallottam, hogy 600 méternyi utat megcsinálnak, de sajnos az én kertkapumig nem jut el. Remélem, azért nálunk is lesz erre mód – jegyzi meg a gazda, miközben ideér hozzánk Szabó Ádám kerékpáron. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS – Csak másfél kilométerre lakom innen – mondja a harmincéves őstermelő. – Most az eső után azért jöttem ki, hogy megnézzem a területem. Nagy eső után vagy két napig nem lehet kijárni, de ha muszáj, megoldjuk valahogy a Táncsics utca felől. Most hallottuk, hogy ezt a legrosszabb szakaszt zúzott kővel leborítják. Jó lenne, ha a lakosságnak építési cserép-, téglatörmelékkel meg lehetne tölteni az utat, átmenetileg az is megoldás lenne – vélik a gazdák. De vajon lesz-e itt tényleg út? – kérdeztük Tatár Zoltán alpolgármestertől. – Négy zártkert van a településünkön, jelenleg a Bánomkert egy részében van még a 80-as években odahordott építési törmelékkel feltöltött útszakasz, a többi kert csak földúton közelíthető meg. Önkormányzatunk szeretne segíteni a gazdáknak a kertek megközelítésében, így pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztériumhoz. – Arról már megkaptuk az értesítést, hogy nyertünk 9 millió forintot, melyből 610 méter hosszú, a Lógókert előtti földutat zúzott kő terítésével rendbe tudunk tenni. További 817 ezer forint felhasználásával, együttműködve a Petőfi Vadásztársasággal, a felújított út mellett nyolc ultrahangos vadriasztót is elhelyezünk majd. Három kertkapu előtti szakasz készül így el, de még itt is van olyan rész, amire nem nyertünk. – Reményeink szerint idén megvalósulhat a beruházás. Jól tudjuk, hogy a városunk földútjai rossz állapotban vannak, de a szigorú pályázati előírásoknak csak a Lógókert útjai feleltek meg. Bízunk benne, hogy további pályázati forrásból, valamint a közfoglalkoztatási program keretében a többi zártkerti út felújítására is sor kerülhet – mondta Tatár Zoltán. Járdafelújításra pályáztak A képviselő-testület áprilisi ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be Kenderes idegenforgalmi szempontból is jelentős részének, a Rákóczi utca járdájának felújítására. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett, s ezen belül van lehetőség önkormányzati belterületi utak, járdák, hidak felújítására.

Erre a lehetőségre pályázik a város vissza nem térítendő költségvetési támogatásra, 15 millió forintra, a szükséges 2,6 milliós önerőt pedig az idei költségvetésből biztosítják hozzá.