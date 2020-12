Véradó akciót szerveztek a Bamakoba induló trió tagjai

Szeged és Békéscsaba után Szolnokra is megérkezett a Bamakóba induló raliautó és legénysége. Karácsonyi jótékonysági akciójuk során véradásra buzdították követőiket. Helyszínenként harmincan-negyvenen jelentkeztek is a felhívásukra, hozzájárulva több mint száz ember életének megmentéséhez. Szombaton a csapat megyénkbeli tagja, Tokaji Sándor a szolnoki vérellátóban lányával és feleségével együtt ült a véradó székbe.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Tovább jótékonykodik a Budapest-Bamako ralira készülő trió. A békéscsabai óvóbácsi Botyánszki Bence, a szegedi ingatlanos Muráti Kamilló és a szolnoki lagziguru Tokjai Sándor három állomásos véradó kampányt szervezett. Utolsó állomásként szombaton a megyeszékhelyünkre érkeztek. Az elmúlt öt hónapban segítettek már gyerekeknek, önkormányzatoknak vagy időseknek, ruhával, élelmiszerrel, számítástechnikai eszközökkel, mindig azzal, amire szükség volt.

– A jótékonyságnak pont az a lényege, hogy mindig akad, akinek segíteni lehet – hangsúlyozta a szolnoki Tokaji Sándor.

Vérre mindig szükség van, legyen szó sürgősségi vagy egyéb műtéti beavatkozásokról, mégis egy véletlen sodorta a versenyzőket arra, hogy idei évi utolsó kampányaként éppen véradásra invitálják követőiket.

– Több éves a kapcsolatunk a fiúkkal. Szeptemberben volt egy Budapest-Makó rali, amikor három-négyszáz kilométeres távot tettünk meg földúton. Még a felkészülés idején felmatricáztuk a járművet. Mint minden rendes versenyautón, a miénken is fel kellett tüntetni a benne ülők nevét és vércsoportját. Ekkor derült ki, hogy mindhármunknak 0 Rh pozitív a vércsoportja, valahol itt indult el a szervezés ötlete – avatott be a részletekbe.

– Az előző két helyszín nagyon sikeres volt, Békéscsabára negyvenen, Szegedre harmincöten érkeztek. Ezt ha beszorozzuk hárommal, annyi ember életét menthetik meg, azok akik segítettek – fogalmazott. Hozzátette: Szolnokon is akadtak szép számmal jelentkezők.

Az autóval fotózkodva, azt a csapat közösségi oldalára feltöltve, még akár élményautózást is nyerhettek a véradók. A kampány népszerűsítéséhez csatlakozott Bai Tamás is, aki a bemutatott motorral már végigjárta a Bamakoig vezető utat. A jótékonysági akciók sora viszont ezzel még nem ér véget.

– Az oktatás, a gyerekek és a családok a célközönségünk, nekik szeretnénk segíteni. Jövőre is visszatérünk azokhoz a partnerekhez, akikkel idén már foglalkoztunk, hogy utánkövethessük a sorsukat. Véradást is szervezünk, de rajzpályázatunk is lesz – fejtette ki a terveket Botyánszki Bence.

– Erdélybe is készülünk Böjte Csaba árváihoz – egészítette ki Muráti Kamilló.

2022-ben a Kam Home goes 2 Bamako csapat útja Afrikába is nemes szándékkal vezet majd.

– Sierra Leonéba a támogatóink és általunk felajánlott, gyerekeknek szánt játékokkal és egyéb eszközökkel indulunk útnak. A csomagtartóban a hely limitált, de a rendezvény fő szervezője külön szállító járműveket is indítanak az adományokkal – mondta Tokaji Sándor.