Verebes György készíti a Tizenkét dühös ember díszletét

Bár még egyelőre díszlet nélkül, már elkezdődtek a Tizenkét dühös ember című darab próbái a Szín-Mű-Helyben.

A kétfelvonásos drámát Kiss József rendezi, a díszlet tervezője pedig Verebes György. Az ismert festőművésznek nem az első ilyen jellegű munkája, ez már legalább a hatodik előadás, melyhez nemcsak gondolatban alkotja meg a környezetet, de sokszor saját kezűleg készíti el az ehhez szükséges elemeket is.

– Úgy gondolom, ahány díszlet, az annyiféle technikai kihívást is jelent. Nagyon sokszor előfordult, hogy olyan ötleteim támadtak, melyeket csak saját kezűleg tudtam megvalósítani.

– Olyan fajta dekorálások, festések, amelyekhez az kellett, hogy én magam bevonuljak a felállított díszletek közé, és saját kezűleg készítsem el ezeket. Tehát nagyon változatos ez a feladat, és nagyon élvezem ezt a munkát.

– A díszlet tervezésénél azt is számításba veszem, hogy a világítással hogyan működnek majd a különféle felületek, de be kell töltenie a darabhoz kapcsolódó funkciókat is – mondta a feladatról Verebes György.

Hozzátette, ilyenkor a rendező igényeihez kell alkalmazkodni, ahhoz, hogy mekkora bejátszható tér maradjon a színészek számára, amellett, hogy a díszlet praktikus és könnyen kezelhető legyen. Mindezekből a feltételekből kell kihoznia a legkarizmatikusabb látványt. És hogy ez milyen lesz a Tizenkét dühös ember esetében?

– Ebben a darabban egy környezet szerepel, tehát egy teremben játszódik az egész drámai történet, hiszen ez egy hihetetlen feszültségekkel teli pszichodráma. Nagyon fontos a darab szempontjából az az atmoszféra, ami az ötvenes évek Amerikájának bírósági-ügyészségi hangulatát jelenti.

– Ebben az egy fix díszletben különféle, víziószerű képek jelennek majd meg, de erről nem szeretnék részletesebben beszélni, mert bizonyos értelemben egy kicsit meglepetés is lesz a darab során… – tette hozzá sejtelmesen.

Aki kíváncsi a meglepetésre és magára az előadásra, az először 2019. január 19-én, szombaton láthatja, ekkor lesz a darab bemutatója.

