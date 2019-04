Vérfrissítés: a martfűiek most duplán is örülhetnek

Tárt karokkal fogadták a messziről érkezett állatorvosokat Martfűn. Nemcsak azért, mert az új doktorok egy-egy vidéki (főleg kisebb) településen olyan ritkák, mint a fehér holló, hanem azért is, mert öröm rájuk nézni. Fiatalok, életerősek, kedvesek.

Valahogy megszoktuk már, hogy az állatorvosok minimum ötven-hatvan évesek, mintha az orvosi diploma feltétele a meglett életkor lenne. Persze, nincs ez így, egyszerűen a pályakezdők a nagyobb lehetőségekkel kecsegtető fővárost vagy a megyeszékhelyeket veszik célba, ott keresnek boldogulást. Vidéken pedig maradnak a tapasztalt „vén rókák”, akik manapság alig-alig tudják kinek átadni tudásukat.

A martfűiek most duplán is örülhetnek. Egyszerre két, ifjú szakembert kaptak, akik ráadásul városukban szeretnének letelepedni, majd gyermeket vállalni. Az pedig csak hab a tortán, hogy a friss lakosok már most többet tesznek önzetlenül lakóhelyükért és főleg a környék állataiért, mint némely „őslakos”. Elárvult, kidobott kutyáknak kerestek új gazdákat, macskáknak ideiglenes befogadókat. Úgy érzem, munkájukat át-, meg átitatja a szakmájuk iránti rajongásuk, életüket pedig az állatok iránti szeretetük. Örülhet Martfű az új lakóknak!

Higgyék el, a vérfrissítés nemcsak egy kisebb, hanem egy nagyobb, akár egy egész településnyi közösségnek is jót tesz. Új látásmód, új ötletek, új gondolatok… Érdemes megismerni ezeket a gondolatokat, sőt, némelyiket magunkévá tenni. Mert ami új, az akár még jó is lehet. Nagyon jó.