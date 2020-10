Verhetetlenek voltak a miklósi Vernetetlenek

Jules Verne, vagy ahogyan mi magyarok ismerjük, Verne Gyula halálának száztizenötödik évfordulójára hirdette meg ez év elején a Jászkun-Picard Magyar–Francia Baráti Egyesület „Verne fantáziavilága” című vetélkedőjét a megye általános iskoláinak.

A Szolnoki Europe Direct és a Verseghy Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtárnak támogatásával megvalósuló vetélkedő – melyen az iskolák 6-7. osztályos tanuló vettek részt öt tagú csapatokkal – célja a világhírű író műveinek népszerűsítése, a gyermekek olvasásra ösztönzése volt. A járványhelyzet által bonyolított verseny eredményhirdetését a napokban tartották a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban.

– Alig van még olyan írója a világnak, akit eredeti idegen neve helyett egyszerűen magyar keresztnevén emlegetnek, ahogyan mi is tesszük a francia Jules Verne-vel, akit Verne Gyulaként fogadtunk be magunkhoz. Igazság szerint ő is közel érzett magához minket, magyarokat. Gondoljunk csak a Sándor Mátyás című művére – mondta el Bali István az eredményhirdetés bevezetőjeként.

Ahogy azt a Jászkun-Picard Magyar-Franci Baráti Egyesület elnöke hozzátette, mindezt a versenyen részt vevő diákok is érezték és értették, hiszen nagyon ötletes, különleges megoldások születtek a fiatalok által.

– Nagy öröm ez, hogy a mai tizenévesek is fogékonyak az író művei iránt, talán még az elkövetkező nemzedékek is az ő kalandos történetein, izgalmas és szórakoztató regényein „nőhetnek fel” – tette hozzá az elnök.

A kiírás szerint a vetélkedő döntőjét még tavasszal rendezték volna meg, sajnos a pandémia ezt nem tette lehetővé, így levelezős formában kellett lebonyolítani a teljes versenyt. A háromfordulós vetélkedőn becsülettel helyt állt minden résztvevő, a megyéből Tiszaföldvártól Nagyivánig, összesen tizenhárom csapat, de csak a legjobbak lehettek ott a minapi díjátadáson.

Első lett a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola csapata, a Vernetetlenek. Második helyezést a Reading Girls – Olvasó lányok csapata érte el, akik a jászkiséri Csete Balázs Általános Iskolából érkeztek, míg harmadikok a nagyiváni Észpörgetők lettek.

A díjátadót a „Mi Verne Gyulánk” című, a nagy regényíró életútjáról és életművéből, az emlékezés jegyében összeállított kamara kiállítás is színesítette, valamint az eseményen egy rövidfilmmel üzent a diákoknak az Amiens-i Verne Múzeum.