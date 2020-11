„Veszélyes” környezetben is helytálltak a köztisztviselők Szolnokon

Tizenkettedik alkalommal tartottak Veszélyes Környezet Tudatosság Tanfolyamot (Hostile Environment Awareness Training – HEAT) a szolnoki MH Béketámogató Kiképző Központ (MH BTKK) szervezésében.

Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárság másodszor „delegált” munkatársakat, akik október 25-én érkeztek meg egyhetes felkészítésük helyszínére, Táborfalvára.

A tanfolyamot korábban maga az államtitkár, a mostani tanfolyamzárón is felszólaló Azbej Tristan is elvégezte. A szolnoki alakulat 2017-ben hiánypótló és egyedülálló képességre tett szert a HEAT tanfolyam elindításával. Azokon a műveleti területeken ugyanis, ahol a Magyar Honvédség szolgálatot teljesít, olyan civilek vagy civil szervezetek képviselői is jelen vannak, akik nincsenek felkészülve bizonyos jellegű problémákra és veszélyhelyzetekre. Számukra biztosít a tanfolyam olyan tudásanyagot, amely segítségével akár a legváratlanabb helyzeteket is hatékonyan tudják kezelni.

A cél az, hogy a résztvevőkben kialakuljon egyfajta önvédelmi mechanizmus, amely spontán, vagy erőszakos cselekményből keletkező veszélyhelyzet során segíti a túlélésüket, a környezetükben lévő (nem képzett) személyek támogatását, a veszélyhelyzet negatív hatásainak, a mentális és fizikai sérülés lehetőségének csökkentését.

A tanfolyamon jelenleg olyan köztisztviselők vettek részt, akik biztonsági szempontból kockázatosnak minősített külföldi helyszíneken láthatják majd el feladataikat a jövőben. A felkészítés első napjaiban elméleti előadások során sajátították el az angol nyelvű rádiós hírváltás szabályait, az improvizált robbanóeszközök, aknák elleni védelem, valamint a személyi kimentés-kimenekítés alapjait. Megtanulták a térkép és a GPS használatát, valamint felfrissítették az újraélesztéssel, törésrögzítéssel, vérzéscsillapítással és a gépjárműből való kimentéssel kapcsolatos egészségügyi ismereteiket.

A tanfolyam komplex gyakorlati foglalkozással ért véget, amely során a hallgatóknak valósághű szituációkban kellett helytállniuk. Feladataik közé tartozott gépjárműves illetve gyalogos menetek megszervezése és végrehajtása veszélyes terepszakaszon, valamint át kellett jutniuk legális és illegális ellenőrző ponton is. A résztvevők begyakorolták, hogy mi a teendő közvetlen és közvetett fegyvertűz esetén, mit kell tenniük, ha egy társuk megsérül, merre érdemes menekülni, hogyan kell rádión keresztül segítséget kérni, valamint a fiktív válságövezetben tárgyalásokat kellett lebonyolítaniuk a helyi településvezetővel.

A hallgatók két csoportban, instruktorok felügyelete mellett végezték feladataikat, akik minden esemény után elemezték és értékelték a végrehajtást, majd felvázoltak egyéb megvalósítási lehetőségeket.

A tanfolyam elvégzéséről szóló oklevelet október 30-án Bozó Tibor vezérőrnagy, az MH Transzformációs Parancsnokság parancsnoka és Kiss Róbert ezredes, az MH BTKK parancsnoka adta át a szolnoki kiképző központban.