Veszélyesek lehetnek a járókelők között gurulva cikázó rolleresek

Ismét reneszánszát éli a fiatalok körében például a gördeszka és nagy testvére, az úgynevezett longboard, mellyel egyszerűbben és gyorsabban tudnak haladni a városi forgalomban. Így könnyebben jutnak el a tervezett helyszínekre, például reggelente az iskolába.

A közelmúltban Szolnokon, a Szapáry és a Templom út kereszteződésében egy tizenhat éves helyi fiú a kijelölt gyalogos-átkelőhely melletti kerékpáros átvezetésen akart nagy sebességgel, szabálytalanul átsuhanni, amikor elé gurult az úttesten közlekedő személyautónak, ami elütötte. A fiatal fiú súlyos sérülést szenvedett. A figyelmét elvonhatta az is, hogy menet közben fülhallgatóval a fülében zenét hallgatott – tájékoztatta hírportálunkat Bálint F. Levente megyei rendőrségi sajtóreferens, aki hangsúlyozta, hogy a gördeszka, a longboard és az elektromos gördeszka sporteszköz és nem jármű, tehát akik ezekkel közlekednek, azokra a gyalogosokra vonatkozó szabályok érvényesek.

– A zebrán átrobogó vagy a járdán elsuhanó gördeszkás nem a gyalogos átlagsebességével, vagyis öt-tíz kilométer/órával közlekedik, ezért veszélyhelyzetet idézhet elő – magyarázta a sajtóreferens. A deszkázás közben történő zenehallgatás vagy telefonhasználat pedig jelentősen elvonja a közlekedő figyelmét, így kevésbé tudja észlelni az úton váratlanul bekövetkező, veszélyes szituációkat, és nehezebben is tud reagálni rájuk.

Szabó Ferenc őrnagy, a Szolnoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője hozzáfűzte: azt javasoljuk, hogy a sporteszközöket mindenki sportolásra használja a megfelelő környezetben, vagyis forgalomtól elzárt területen. Ha viszont mégis azzal mennénk például iskolába vagy munkába, akkor csak fokozott óvatossággal és a gyalogosok veszélyeztetése nélkül közlekedjünk a járdán!

– Aki gördeszkával vagy rollerrel közlekedik, az gyalogosnak számít. Viszont nem azt mondjuk, hogy a járdán kell haladnia, hanem azt, hogy ha már ilyen eszközt használ ahhoz, hogy eljusson például az iskolába vagy a munkahelyére, akkor a gyalogosszabályok szerint kell közlekednie, vagyis a járdán – fejtette ki Szabó Ferenc.

– Ez akkor is igaz, ha kereszteződéshez vagy zebrához ér, és át akar haladni az úttesten. Nem kell leszállni a gördeszkáról vagy a rollerről, de körültekintően kell megközelíteni a gyalogátkelőhelyet. Az autósok ugyanis a zebrán gyalogosra vagy gyalogos tempójú közlekedőre számítanak, és ha ennél nagyobb sebességgel halad át a zebrán valaki, abból adódhatnak problémák. Egy baleset esetén, ha a gördeszkás tempója markánsan eltért egy gyalogos sebességétől, és úgy érkezett az autós elé, akkor azt vizsgálni fogjuk – tette hozzá.

Fontos még szót ejteni az elektromos kerékpárokról is, hiszen ezekkel gyakran találkozhatunk az utakon, és a többségükkel szabálytalanul közlekednek.

– A kerékpár az a jármű, amit emberi erő hajt, tehát fizikailag kell a mozgásában részt venni, és ezt maximum egy háromszáz wattos motor segítheti. Azok az elektromos kerékpárnak nevezett járművek, amin nincs pedál vagy csak a motor teljesítményével is mozgásba hozható, már segédmotoros kerékpárnak minősülnek. Ezekre pedig vezetői engedély és bukósisak is kell, illetve a járműre kötelező felelősségbiztosítást kell kötni. Emellett csak lakott területen kívül lehet velük a kerékpárúton közlekedni – hívta fel a figyelmet Szabó Ferenc.

– Az ilyen járművekkel történő baleset esetén vizsgáljuk, hogy a jogszabály szerint elektromos vagy segédmotoros kerékpárnak minősül-e az adott jármű, és ennek megfelelően járunk el a vezetőjével szemben. Az alkoholfogyasztásra szintén oda kell figyelni, ugyanis gépi meghajtású járművel tilos ittasan közlekedni. Ha valaki nem lábbal hajtja az elektromos kerékpárt, hanem a motorja dolgozik, és az viszi előre, akkor az a büntető törvénykönyv szerint gépi meghajtású járműnek számít, vagyis ittasan használva akár bűncselekmény is lehet belőle.

Nincs még minden újfajta eszközre egyértelmű és világos szabályozás

Ecseki-Kolonics Eufrozina hadnagytól, a Szolnok Városi Balesetmegelőzési Bizottság titkárától megtudtuk, hogy nincs még minden eszközre egyértelmű szabály. Egy „elektromos” rollert azonban, mely negyvenkilenc köbcentis benzines motorral van felszerelve, segédmotoros kerékpárnak sorolt be a rendőrség.

– Baleset esetén vizsgálják, hogy minek számít a jármű, ez pedig egy konkrét ügyben hozott egyedi megállapítás volt – mondta Ecseki-Kolonics Eufrozina.

– Ezt a típust elektromos rollerként hirdetik a kereskedők, holott a motor mellett üléssel és gázkarral is rendelkezik. Azok a rollerek, melyek lábbal hajthatók, de esetleg kisebb teljesítményű elektromos motor is van rajtuk, továbbra is sporteszköznek minősülnek.