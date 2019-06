Világsztárokkal is forgatott már a szolnoki extrém motoros

Már gyermekként is vonzották a kétkerekűek, ahogyan ő fogalmaz, valódi motorszerelmes. A szolnoki Palatinus Attila Stunt riding magyar bajnok, kaszkadőrként pedig olyan világsztárokkal szerepelt már közös produkciókban, mint Tom Hanks vagy Mila Kunis.

– Amióta az eszemet tudom, érdekel ez a világ. Utcai motorozgatással kezdtem, majd egy rendezvényen megláttam Antonio Carlos Farias brazil versenyző bemutatóját. Tátott szájjal néztem a trükkjeit! Azt hiszem, ott indult el valami bennem – kezdi Attila.

Az élmények hatására, akkor még csak annyit tervezett, hogy maga is megtanul a motorjával egykerekezni. Meglepetésére könnyen sajátította el ezt a trükköt. Innen pedig már nem volt megállás.

Az egyre nehezebb és összetettebb elemeket is sorra megtanulta, majd hamarosan kipróbálta magát a versenyzés világában. 2009-ben vett részt élete első stunt riding magyar bajnoki futamán.

Kitartása, a trükkök folyamatos fejlesztése 2011-ben hozta meg számára az áttörést, a bajnoki címet. Ez az egyik olyan eredménye, ami nagyon sokat jelent neki. Sikereinek és szakmai tudásának egyik legnagyobb elismerése, hogy a Magyar Motorsport Szövetség versenyzői szaktanácsadói közé választotta. Emellett a világhírű szponzorok szintén felfigyeltek rá, így például már Amerikából is kapott megkeresést.

Sportsikerei után egyre többször kapott felkéréseket extrém-motorosbemutatókra. Így falunapokon, városnapokon, céges és családi rendezvényeken, motorostalálkozókon ejtette ámulatba a közönséget.

Büszkén meséli, hogy évek óta jár a túraautó-világbajnokság hungaroringi versenyhétvégéjére bemutatókat tartani, de a külföld sem ismeretlen számára, tavaly például a világ legnagyobb motoros kiállítására Németországba hívták.

Legkülönlegesebb élményei mégis a kaszkadőrmunkákhoz kötődnek. Először az Inferno című film Magyarországon felvett jeleneteihez hívták. Az ajánlást pedig jóbarátjától, a szintén remek képességű kaszkadőrtől, Hagyó Tamástól kapta.

– Ferihegyen forgattunk reptéri jelenetet, a motoros rendőrök egyikét alakítottam. Tom Hanks volt a film főszereplője. Nagyon közvetlenül viselkedett. Még a pólómon is viccelődött! – idézi fel a különleges pillanatot. A másik nagy produkcióban Mila Kunis színésznővel forgathatott együtt.

Bár vele kevesebbszer találkoztak a munka során, mindig kedvesen viszonyult minden kollégához. Ezen a forgatáson ráadásul Attila az egyik legkritikusabb amerikai kaszkadőrkoordinátor szakmai elismerését is bezsebelhette. Ahogyan fogalmaz, ezek mind mérföldkövei voltak motoros karrierjének, amiről egyébként elmondható, hogy eddig komoly sérülésektől mentes.

– Nagy koncentrációt igényel minden elem és trükk, szóval erősen kell összpontosítanom a nyeregben. Azt hiszem, ez is az oka, hogy eddig csak kisebb eséseim, sérüléseim voltak, de törött csontom egy sem!

– Ehhez a sporthoz rengeteg gyakorlás, kitartás és alázat kell. Nagyon veszélyes a határok felelőtlen feszegetése! Amikor motorozok, kizárólag a gép létezik, a pálya és én. Csakis így lehet sikeresen, épségben kivitelezni a köröket – magyarázza a szolnoki fiatalember. A sporttal járó pontosság pedig a hétköznapjait is átjárja.

– Nem esek túlzásokba, de szeretem, ha rendszerezettek a dolgaim. Ezt a motorsportnak is köszönhetem – vallja a versenyző. Emiatt talán családja is kevésbé félti, hiszen jól tudják, Attila higgadtan, hűvös fejjel mutatja be a sokszor életveszélyes mutatványokat.

Felesége igazi társa a különleges kalandban, gyermekei pedig ebben az extrém világban nőnek fel. A kihívások, az időről időre megújuló célok hevítik Attilában a rajongás tüzét a sport iránt. És van még egy fontos tényező.

– Elképesztően jó érzés látni az emberek reakcióját. Nagyon jólesnek a visszajelzések, a rajongás irántam és a sport iránt. A bemutatók után rendszerint közös képet és aláírásokat kérnek tőlem.

– A közeljövőben például én leszek a meglepetésprodukció egy esküvőn, bevallom elég izgatott vagyok. Megtisztelő, hogy részese lehetek egy ilyen meghitt ünnepnek, ami az ember életében jó eséllyel csak egyszer van – részletezi lelkesen.

Palatinus Attila tehát a legkevésbé sem unatkozik, számos verseny és fellépés tarkítja naptárát az év második felében is. Elképesztő és különleges élményeiről garantáltan hallhatunk még a jövőben.

Szabadidejében szívesen rúgja a bőrt

Attila a mindennapokban sem pihen. Családja központi szerepet tölt be az életében, igyekszik minél több időt velük tölteni. A motorozással kapcsolatos háttérmunkákkal is sok feladata van.

Emellett a két motor és a quad karbantartása szintén jelentős helyen áll a teendők listáján. Az alkatrészeket illetően Attila már több szponzor támogatását is élvezi, de kifejezetten hálás Géczi Gábor barátjának, aki nagy segítséget nyújt neki a motorok szerelésénél.

Attila szinte az egész évet kihasználja az edzésekre a folyamatos fejlődés érdekében, így ez szintén meghatározó tényező az időbeosztásában. Változatos mozgások beiktatására törekszik. Egy héten néhányszor focizni is eljár a barátaival.

Elárulta, hogy tinédzserként voltak komolyabb tervei a futballal, de a motorozás szeretete felülkerekedett ezeken az elképzeléseken.