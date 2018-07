Világversenyek rendezésére készül a nyáron Szolnok

A városvezetés fejében évekkel ezelőtt megfogalmazódott az a gondolat, miszerint a megyeszékhely idegenforgalma sportturizmus által is felfejleszthető. Szolnoknak számos adottsága megvan ahhoz, hogy ez az elképzelés megvalósulhasson.

Egy szó, melynek jelentése sokak előtt már nem is ismeretlen. A sport, különösen az élsport ugyanis nem csupán viszi a pénzt, hanem bevételt is generál, fenntartásával, a versenyeztetéssel számos álláshelyet teremt.

Ezt ismerte fel a megyeszékhely vezetése néhány évvel ezelőtt. Első elhatározással a tiszaligeti sportlétesítmények fejlesztése mellett döntött. Mára ugyanis az országban is párját ritkítóan széles körű lehetőségeket kínál a legméretesebb szolnoki zöldövezet.

A felújított stadion, illetve a műfüves pályák a tömegsport, a helyi utánpótlás és a versenysport igényei mellett kiszolgál több ezer embert. Futballcsapatok tucatjai érkeznek ide a megyéből és a megyén kívülről, s ma már bérleményként is hasznosítják a pályákat.

Telenként lényegében telt házat alakít ki a sportstadion a műfüves pályáján keresztül, itt ugyanis első rangú körülmények között készülhetnek, vagy játszhatnak hivatalos mérkőzéseket is a legzordabb időjárási viszonyok mellett is. Azonban ez csak a bevétel egyik oldala.

A pályabérleten túl egyre több egyesület érkezik ide hosszabb edzőtáborokra. A Tiszaligetben ugyanis minden kiegészítő sportot űzhetnek, ráadásul a szálláshelyek egészen széles tárházát vonultatják fel az ide települt vállalkozások. S ez a közeljövőben még inkább kiteljesedhet, az e területen tervezett fejlesztéseknek köszönhetően.

A tiszaligeti beruházások között egy tiszai kishajó-kikötő és egy új szálloda megépítése, az ifjúsági és szabadidőközpont felújítása, egy sátoros-faházas diáksporttábor kialakítása szerepel, nem beszélve az idén elinduló Liget és Termálstrand teljes körű átépítéséről.

A Tiszaliget adottságai, valamint a szolnoki lehetőségek a világ távoli pontjain is ismertté váltak. Erre legjobb példának bizonyulnak az amerikai, az ausztrál és az újzélandi kajak-kenu válogatottak, akik hónapokat készülnek a Holt-Tiszán, nem kevés bevételhez segítve a Sportcentrumot és a szállodákat.

A sportturizmus világszerte rendkívül virágzó ágazat, s a megyeszékhely nagyon jó úton jár ahhoz, hogy a városban érezhető legyen mindez.

Szolnokon közel hetven éve működő sportegyesület, sportszervezet képviseli mind a klasszikus, mind az újszerű sportágakat, melyek a diáksporttól a verseny- és élsportig, az egyedi tömegsportakcióktól az aktív szabadidősportig, széles palettán kínálják a lehetőségeket a spor­tolásra, a szabadidő aktív eltöl­­té­sére.

A legtöbb sportlétesítménye miatt korábban a Tiszaliget volt a városi sportélet egyik fő központja. Ám évek óta jelentős kajak-kenus, egy ideje pedig már sárkányhajós rajzás is vonzza a szolnoki Holt-Tiszára a vizessportok szerelmeseit.

A szandaszőlősi Felső-szandai rét térségében pedig évtizedek óta ott lebegnek a fejünk felett az ejtőernyőseink, akik régóta szállítják a megyeszékhelyre a sportág legfényesebb érmeit.

Néhány éve megjelentek a Tiszai hajósok terén a FIBA 3×3-as kosárlabdatornák, melyek játékgyorsaságuk, látványosságaik és izgalmaik miatt ugyancsak nézőcsalogató eseménynek bizonyultak. Szolnok tehát kiemelt sportturisztikai desztináció (úti cél) kíván lenni.

A sportturizmus már most egy kiválóan működő ágazat a városban, ennek a létesítményi feltételein is tovább javítanak a Véső úti sportkomp­lexum teljes modernizálásával, illetve különböző kategóriájú szállóhelyek megépítésével.

Szolnok számára a nyár legmozgalmasabb hónapja az augusztus lesz. Három nagy nemzetközi sportesemény szervezését nyerte el a megyeszékhely.

Háromszor hármas kosár

Augusztus 3-án, 4-én és 5-én a Tiszai hajósok „stadionjában” pattogtatják a kosárlabdát a jövő csillagai. Egymást követő harmadik évben költözik ugyanis a Tisza partjára a fiatalok körében igen népszerű FIBA 3×3-as kosárlabda U18-as Európa-bajnoki selejtező.

Az eseményen 18 nemzet 12 lány- és 12 fiúcsapata vesz részt, köztük mindkét nem magyar válogatottja is. A hazai hölgyek a torna éremvárományosai, a fiatalemberek pedig közvetlenül a dobogó mögötti legjobb helyezésekért szállnak harcba.

A kiélezett küzdelmek mellett számos zenei program és modern táncprodukció is várja az érdeklődőket. A sportág fejlődésére és népszerűségére való tekintettel a 2020-ban megrendezésre kerülő tokiói olimpián már teljes jogú versenyág lesz a három a három fő elleni, némiképp sajátos, de igen dinamikus kosárlabda.

A FIBA 3×3 vitathatatlanul a világ egyik legnépszerűbb, legnagyobb tömegeket megmozgató sportja. Játékosai között ott vannak az amatőr sportszeretők éppen úgy, mint a hagyományos, 5×5-ös kosárlabdát profi szinten művelő játékosok.

Utóbbiak új tapasztalatokkal gazdagító sportnak tartják a 3×3-at. Kialakulóban vannak a kifejezetten 3×3-ra szakosodó játékosok csapatai is, akik közül a legjobbak több mint 10 ezer dolláros pénzdíjas versenyeken játszanak.

Ejtőernyős világbajnokság

Augusztus 9-től 20-ig közel negyven nemzet katonai ejtőernyősei lepik el Szolnok egét. A Katonai Ejtőernyős Világbajnokság házigazdája az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis lesz.

Nemzeti válogatottunk korábbi világversenyeken elért sikereinek elismeréseként, hazánknak ítélte az idei a Katonai Ejtőernyős Világbajnokság rendezési jogát a Nemzetközi Katonai Sporttanács (Conseil International Du Sport Militaire – CISM).

A tornán harminckilenc ország válogatottja jelezte a részvételét: ők augusztus közepén a szandaszőlősi sportrepülőtéren küzdenek majd a helyezésekért. A világbajnokság helyszínére a belépés ingyenes.

A versenybírókkal és a kísérőkkel is számolva, több mint hétszáz vendég elhelyezéséről, étkeztetéséről és szoros napirendjéről kell gondoskodniuk a szervezőknek. Érdekesség, hogy az arab államok több hercege is rajongója az ejtőernyőzésnek, közülük többen személyesen is megtekintik a Szolnokon rendezendő világbajnokság eseményeit.

Ilyen nagyszabású, rangos katonai bajnokságot a sportág történetében Magyarország még sosem rendezett. Dr. Bali Tamás ezredes, a házigazda MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnokhelyettese, a világbajnokságot szervező bizottság elnökhelyettese elmondta: a város szállodáinak befogadóképességét jóval meghaladja a vendégek száma.

Ezért a Magyar Honvédség két helyszínen, az MH Béketámogató Kiképző Központ és a Ludovika Zászlóalj helikopterbázison lévő épületeiben is biztosít szállást a résztvevőknek, a versenyzők többsége azonban iskolai kollégiumokban lesz elhelyezve.

A résztvevők három versenyszámban, célba ugrásban, formaugrásban és stílusugrás küzdenek majd a helyezésekért – a Magyar Honvédség válogatottja csak célba ugrásban indul. A világbajnokság célba ugró versenyszámában ezer méterről tíz ugrást hajtanak végre a versenyzők.

Az ötfős csapat minden tagja minden sorozatban ugrik, a leggyengébb eredményt azonban törlik. A földi cél egy 2 centiméteres kör, amelynek az érintése nulla pontot ér. Amennyiben ez nem sikerül, a célkörtől mért távolságtól függően büntetőpontokat kapnak az ejtőernyősök.

A magyar válogatott edzője Lázár Tibor őrnagy, a helikopterbázis ejtőernyős főtisztje, csapatkapitánya Bánszki Tamás százados, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis ejtőernyős kiszolgáló csoportjának a parancsnoka.

A tartalékugró ugyancsak kecskeméti: Gőgös Péter főtörzsőrmester. Rajtuk kívül a keret valamennyi tagja a szolnoki helikopterbázison szolgál: Hirschler Gábor, Varga Tamás zászlósok, Gál Szabolcs törzsőrmester, Asztalos István önkéntes műveleti tartalékos zászlós.

A juniorok mezőnyében pedig Horváth Ferenc őrvezető indul. A nemzeti válogatottak tagjai és kísérőik legkésőbb augusztus 9-ig fognak megérkezni Szolnokra. A világbajnokság megnyitója másnap 8.30-kor kezdődik a Tiszai hajósok terén, délután pedig edzési lehetőséget kapnak a sportolók.

A versenyugrásokat augusztus 11. és 19. között, mindennap reggel 9-től este 19 óráig fogják végrehajtani az ejtőernyősök. A világbajnokság záró és díjátadó ünnepsége augusztus 20-án 14.30-kor, Kelet-Közép-Európa egyedülálló repüléstörténeti kiállítóhelyén, a RepTárban kezdődik.

Kajak-kenu vébé

Augusztus 10. és 12. között a szolnoki Holt-Tiszán rendezik meg az egyetemi és főiskolai kajak-kenu világbajnokságot. A szervező Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Rózsa József hírportálunk érdeklődésére elmondta, óriási megtiszteltetés és szakmai elismerés, hogy a megyeszékhelyünk adhat otthont e rangos sporteseménynek.

A holt-tiszai vízisporttelep felkészülten várja a versenyzőket: az egyetemi és főiskolai kajak-kenu világbajnokságra 23 ország kajakosai és kenusai neveztek.

A rendezvény összküldöttségének létszáma meghaladja a 350 főt, ennyi sportembert és szakembert kell a városban és környezetében elhelyezni, nem beszélve a szintén szállóvendégeknek számító hazai, de főleg külföldről érkező szurkolókról.

A legnagyobb fejtörést tehát nem titkoltan az elszállásolások okozzák, valamint a jelenleg zajló útfelújítás-sorozatok okán a következő hónapban is várható közlekedési nehézségek – erre vonatkozóan számos tájékoztatási forma segíti majd a gördülékenyebb járműforgalmat.