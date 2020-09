Viseljünk maszkot, tartsuk be az óvintézkedéseket!

– Sajnálattal jelentem be, hogy a koronavírus második hulláma immáron nem csupán országosan, de városunkban is jelen van, nem is kis mennyiségben – kezdte ezzel a helyzet-megállapítással keddi sajtótájékoztatóját Szalay Ferenc, a megyeszékhely polgármestere.

A bejelentés helyszíne sem volt véletlen. Miután a napi teendők miatt a kisebb-nagyobb üzletekben, boltokban a vásárlók nagyon sokszor megfordulnak, jelzésként a Felső-szandai városrészben található üzletkomplexum egyik parkolójában tartotta meg tájékoztatóját a városvezető – társaságában a három alpolgármester: Fejér Andor, Györfi Mihály és Miskolczi László.

– A közelmúltban olyan helyeken is megjelent a koronavírus, ahol eddig még ez nem volt tapasztalható. Így az iskolákban, közintézményekben, a rendőrség és a katonaság berkeiben, az egészségügyi körökben, családoknál. Országosan jelentős mértékben emelkedett a vírusos betegek, illetve a pozitív fertőzöttek száma, valamint a pandémia gyanúját magukon észlelők mértéke is.

– Az országos viszonylathoz képest azonban Jász-Nagykun-Szolnok megye, valamint a szolnoki megyeszékhely egyaránt jó helyzetben van egyelőre, és azt szeretnénk, hogy ehhez az állapothoz közeli tendenciában vészeljük át a második hullámot is, mint tettük azt az első roham esetében is. Ezért arra kérek mindenkit, a vírusszkeptikusokat is, hogy politikamentesen, a családtagjaink, a szomszédaink, az ismerőseink és az ismeretlenek felé is óriási egyéni és csoportos felelősséggel, empátiával, türelemmel és megértéssel legyünk.

– Miután a maszkviselés intézménye törvény- és rendelet szerint is jelenleg is él, ezért a boltokban, a postákon, gyógyszertárakban, a lottózókban, a hivatalokban, a piacokon, a kulturális intézményekben, tömegközlekedési eszközökön és minden közösségi helyiségben, még az illemhelyiségekben is, ahol egy helyen és időben több személy tartózkodik vagy tartózkodhat, viseljünk maszkot! Lehetőségekhez mérten gyakran mossunk kezet, akár fertőtlenítsük is – magyarázta az intézkedések okát Szalay Ferenc.

Sajtótájékoztató Szolnokon A maszkviselés fontosságára és az óvintézkedések betartására hívta fel a figyelmet Szalay Ferenc polgármester kedden, szolnoki sajtótájékoztatóján.

A polgármester hozzátette: – A negyven év alattiaknak most még inkább nagy a felelősségük. A különböző rendezvényeken, programokon részt vevő fiatalabb nemzedékek manapság nagyobb kockázatnak vannak kitéve, miszerint elkapják a vírust. Lehet, hogy az ifjúság enyhébb tünetekkel átvészeli a bajt, ám vírushordozóként átadhatják azt az idősebb rokonaiknak, amelyekkel az életüket veszélyeztetik.

– A kormány régóta határozatban, a szolnoki önkormányzat rendeletben írja elő az újabb óvintézkedéseket. Aszerint az idősotthonokban és a kórházakban látogatási tilalmat vezettünk be, a piacokon újra ellenőrző és fertőtlenítő pontokat alakítunk ki, szerdától pedig egy hivatali zöld számon keresztül lehet a járvány-helyzetről, a megelőzésről és a védekezésről érdeklődni, és bejelentéseket tenni. Még egyszer felhívnám a figyelmét mindenkinek: viseljünk maszkot! – kérte a városvezető.

A sajtótájékoztatón Fejér Andor, Györfi Mihály és Miskolczi László alpolgármesterek felszólalásaikban egyhangúlag arra kértek mindenkit, hogy a járványhelyzet második hullámát mindenki politikai nézetétől mentesen kezelje. A maszkviselési kötelezettségre és az óvintézkedések betartására pedig ugyancsak mindenki felelősséggel tekintsen, mert ezáltal térségünk viszonylagos egészségben és egészségesen léphet túl az újabb rémálmon – hangsúlyozták.