Visszaalakítják a parkot Tiszapüspökiben

Tovább folytatódik az István park egykori állapotának visszaállítása Tiszapüspökiben, jelenleg a sétálóutat építik a közmunkaprogramon belül.

– Terveink, mint hogy a régiek, mi is ülőpadokat helyezünk ki, és egy futórózsalugast is ültetünk, így egy-két éven belül rózsákkal körülvett padokon ülhetnek a Tiszapüspökiben pihenni vágyók – mondta Bander József, a település polgármestere. A tervek között szerepel az is, hogy a világháborúk és az üldöztetések helyi áldozatainak emlékére fákat ültetnek a parkba.