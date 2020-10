Visszacsábítanák és helyben tartanák a fiatalokat Kisújszálláson

„Kisújszállás a te otthonod” – ezzel a névvel indított programot a kisúji önkormányzat, a tizennyolc és harmincöt év közötti fiatalokat megcélozva. Támogatási lehetőségekkel érnék el, hogy reális alternatívává váljon számukra a helyben maradás, illetve a hazaköltözés. A júliusig tartó program már több mint négyszáz fiatalt segített – tudtuk meg Klujber Katalin városfejlesztési ügyintézőtől.

– A hároméves program a fiatalok számára olyan programokat, szolgáltatásokat biztosít, mely támogatja a munkaerőpiaci foglalkoztatási lehetőségeiket, és szorgalmazza itthon maradásukat, valamint a visszaköltözésüket. A projekt első pillére a lakhatás. Ezt támogatva újítottuk fel a Rákóczi út 16. szám alatti önkormányzati ingatlant. A tizenegy berendezett lakásban a kisúji fiatalok két évig lakhatnak ingyen, csak a rezsit kell fizetniük. A második pillér a „pénzügyi ösztönző”, az önkormányzat rendeletben szabályozta, ki igényelheti – mondta a szakember, aki kiemelte, hogy a hiányszakmát tanulóknál átvállalják a képzési díjat, hogy aztán azon a területen dolgozhasson.

Erre több támogatás volt már szociális területen. Ösztöndíjat kapnak a hiányszakmát tanulók, de foglalkoztatás, vállalkozóvá válás támogatására is volt több példa két év alatt. A hiányszakmában dolgozók is kérhetnek a várostól támogatást, most lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjra is.

Letelepedési támogatást kaphatnak a fiatalok ingatlanvásárláshoz is. Szolgáltatásként a helyi munkahelyeket rendezvényeken népszerűsítik, a középiskolákban életpálya-tervezést segítő szolgáltatást biztosítanak. A novemberi „Mesterségem címere” nap a végzősök pályaválasztását segíti.

– A helyi identitás erősítését szolgálja, hogy a támogatásra pályázó fiatal vállal tíz óra közösségi munkát civil szervezeteknél, egyesületeknél, intézményeknél – tudtuk meg Klujber Katalintól.

– Az Illéssy Sándor Baptista Középiskola is profitál a város pályázatából – ezt már Tóth László igazgatóhelyettes mondta.

– Kedden például három osztályuk számára az Európai Unió pályázati lehetőségeiről, a pályázatírás és lebonyolítás folyamatáról tartottak előadást pályázatírók. Novemberben felsőoktatási tájékoztató és álláskereső tréning lesz, ahol jövőjük alakításához kapnak szakemberektől segítséget – önéletrajzírás, motivációs levél, állásinterjú – a diákok.