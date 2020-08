Vitrinbe kerültek a tiszaföldvári cukrászolimpikon mesterművei

Újra megnyitotta kapuit a tiszaföldvári galéria. Az elmúlt hónapok átalakításai és felújításai kapcsán a Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre Egyesület tagjainak legújabb alkotásai, a Népi Díszítőművészeti Kör munkái mellett Erdős Hanna cukrászolimpikon művei is új helyre kerültek. A kiállítási anyag az elmúlt évek világversenyeire készült mesterműveivel is bővült.

A városi galéria éppen megújuló épületében az alkotások már készen állnak, és bár a munkálatok még zajlanak, rendes nyitvatartási időben várják a vendégeket.

– A felújítás során a vízvezetéket és a csatornarendszert is rendbe teszik, ahogy a megsüllyedt falat is helyreállítják. A munkák végeztével a hátsó részt is birtokba vehetik az egyesület tagjai, így tovább bővülhet a tárlat – számolt be hírportálunknak Erdős Hanna cukrászolimpikon.

A festmények és hímzések mellett a cukrászartisztika különleges elemeit is megtekinthetik a galéria látogatói. Erdős Hanna eddig még be nem mutatott alkotásai is vitrinbe kerültek.

– A 2008-as, első olimpiai versenymunkámtól kezdve minden alkotásom üveg alatt volt, de helyhiány miatt az utolsó két megméretésre készült darabokat eddig nem láthatták a művészet kedvelői. A két évvel ezelőtti világbajnoki aranyérmes, és a még két évvel korábbi olimpiai díjnyertes alkotásaim otthon, bedobozolva várták a jobblétet. Részben utaztattuk már kiállításra őket, de most a világversenyen is bemutatott kompozícióban állítottam össze őket – emelte ki Erdős Hanna.

– Korábban egy hátsó teremben voltak a versenymunkáim, de a tragant nagyon érzékeny a páratartalomra – avatott be a költözés további okaiba a művész.

A cukrászolimpikon az idei versenyre többek között emiatt sem tudta elkészíteni a megálmodott kiállítási darabot.

– Idén a szokottól eltérően nem októberre hirdették meg az olimpiát, hanem már februárban megtartották. Ez azt jelentette volna, hogy már ősszel dolgoznom kellett a versenymunkámon. A teraszon van lehetőségem csiszolni a cukrot, a téli ködös, párás idő ezt nem tette lehetővé. A szobahőmérsékletű anyag a hidegben összehúzódik, majd újra melegre kerülve párásodik, mint a szemüveg, és ez a legnagyobb ellenség – részletezte.

Erdős Hanna így a következő világbajnokságra készül. A tervezgetést már most elkezdte, az ötleteit viszont még nem árulta el.

– 2022-ben lesz a megméretés. Jövőre már biztosan le kell foglalni a szállást, felkutatom a szponzorokat is. A verseny előtt három-négy hónappal kezdődik el a munka, ami az utolsó hetekben csúcsosodik ki, akkor reggeltől estig dolgozom majd – magyarázta Erdős Hanna.

Számos címet bezsebelt már Az elmúlt évtizedben Erdős Hanna sorra nyerte alkotásaival a világbajnoki és olimpiai címeket. Négy éve például Alfons Mucha Négy Évszak című képét alkotta meg cukorgobelinként. De a hímzés segédeszközeit (állványt, keretet, csipketerítőt) is cukorból készítette. A kompozíciót egy váza tette teljessé, melyre a négy képet visszafestette. A Herendi Porcelángyárral szoros kapcsolatot ápoló cukrászolimpikon két éve egy csendéletet állított össze, amin a teáscsésze és kiöntő mellett gyümölcsök és egy hófehér hegedű is helyet kapott.