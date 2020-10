Vizsgálják az alföldi táj jellegzetességeit Tiszaföldváron is

Mintaterületnek választották a Tiszazugot. Az Agrárminisztérium által koordinált kutatás az ország négy kijelölt térségét, köztük Tiszazugi Földrajzi Múzeum központtal a környéket is vizsgálják, meghatározva a táj típusát, jellegzetességét, meghatározó elemeit.

Nemcsak a szakemberek, hanem a részvételi tervezés során a helybeliek véleményét is meghallgatják.

– Fontos megismerni a különféle nézőpontokat, hogy milyennek szeretné látni a lakosság a környezetét. A Tiszazug mely részét kell megőrizni, hogy otthon érezhessék magukat az emberek – számolt be a feladatokat koor­dináló dr. Csorba Péter, a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetének egyetemi tanára. – Az ártér ligetes facsoportjai például kiemelt helyen szerepelnek, de a szőlő- és gyümölcskultúra fejlesztése is lehetőségeket rejt magában.

A pályázati forrásból megvalósuló program távlati célja az, hogy a térségenként megjelölt helybéli értékek egy tájvédelmi kézikönyvbe kerüljenek. Emellett pedig a fenntartására, megőrzésére állami támogatást is biztosítsanak. A kutatási folyamat során online kérdőíveket töltöttek ki a környékbeliek, majd a szakemberek tájtörténeti anyagot is gyűjtöttek a napokban is zajló műhelymunkához.

Ennek során szó esett egyebek mellett arról is, hogy a kedvencként megjelölt helyek vajon mennyire kerülnek veszélybe az éghajlat- és klímaváltozás különféle hatásai miatt.