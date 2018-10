Zagyvarékas a szíve csücske, novelláiból faluja is visszaköszön

A falu ­szülötte, Zsíros Imre mutatta be múlt pénteken novelláskötetét a ­helyi könyvtárban. A Zagyva-­parttól az Alpokaljáig című könyvben összegyűjtött huszonkét történet közül tizenkettő a szülőfaluhoz kötődik, és a szerző saját élményei ihlették.

Zsíros Imre ­építészmérnöki diplomájának kézhezvételét követően, 1963-ban költözött el Zagyvarékasról Szombathelyre, a kapcsolat azonban nem szakadt meg a faluval. Később is rendszeresen ellátogatott a településre, fiai is itt töltötték a nyári vakációkat, de rokoni, baráti szálak kötik ma is ide.

A könyvbemutató jó alkalom volt velük találkozni, igazi családias hangulat jellemezte a rendezvényt.

– Ezek a történetek nagyon kikívánkoztak belőlem, de a könyv kereskedelmi forgalomban nem kapható, nem a pénzszerzés volt a célom – hangsúlyozta az alkotó.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Azt is felidézte, az irodalmat még a Ver­seghy Ferenc Gimnáziumban szerette meg, itt ébredt fel benne az írói hajlam is. A dolgos évek alatt a család mellett azonban nem jutott ideje arra, hogy írjon, nyugdíjasként, hetvenedik életéve felé közeledve ragadott tollat ismét.

Novellái a rékasi újságban jelentek meg Cinka István tanár gondozásában, az ismerősök és az ő biztatására döntött végül úgy, hogy megjelenteti könyv formában alkotásait.

– Zagyvarékas a szívem csücske, a szülőföldem, ma is nagyon sokat jelent nekem – vallotta meg a szerző.

– De nagyon sokat változott a falusi élet ahhoz képest, amit fiatalként a negyvenes, ötvenes években megtapasztaltam. Igaz, a mostani rékasi életet már nem ismerem annyira, hogy hitelesen tudnék róla írni.

Azt is elárulta, a könyvben szereplők közül van egy novella, mely különösen a kedvence, ebben ministráns éveit idézi vissza. Mai napig élénken él benne egy kép: amikor kollégájával egy hajnalon felmentek a templomtoronyba és letekintettek a falura. Látta a Zagyvát, a gátat, a malmot, a girbegurba rékasi utcákat… ez a megkapó látvány a mai napig elkíséri.

A novellát irodalomban igencsak jártas, egyetemi oktató unokahúga lektorálta, és mikor az íráson elvégezte az utolsó simításokat, az ő könnye is kicsordult, annyira hitelesen sikerült visszaadni ezt az élményt.