Zárt ajtók mögött dolgoznak a szolnoki könyvtárban

– Valószínűsíthető, hogy jelenleg az internet a leginkább használt felület a kapcsolattartásra. Az egyik videómegosztó portálon a könyvtár munkatársai is üzennek az olvasóknak. Hogyan tudják még elérni önöket a könyvtárlátogatók?

– Többnyire a közösségi médiafelületeinken tarjuk a kapcsolatot, de a hagyományos kommunikáció kedvelői telefonon is rendszeresen keresnek minket. Ezen túl sok személyes e-mail és messengeres üzenetváltás van, hiszen sokan megszokták a napi kapcsolatot a könyvtárosokkal. Számukra természetesen most is elérhetőek vagyunk.

– A klub- és csoportfoglalkozások a virtuális térben folytatódnak, nem szakadtak meg a kapcsolatok. Az ifjúsági részleg teljesen új internetes felületre költözött. Kreatív kollégáim pedig mindig új ötleteket valósítanak meg, hogy a megszokott vidám hangulatot eljuttassuk a virtuális látogatókhoz.

– Aki tud, önöknél is otthonról dolgozik. Az intézményben is zajlanak munkák azért? Mik ezek?

– Azokat a tevékenységeket végezzük, amelyeket általában a nyári zárvatartás idején szoktunk. Szakmai háttérmunkák, a könyvek, folyóiratok átnézése, rendszerezése, illetve katalógusépítés. Új lendületet kapott a helyismereti tartalmak bővítése is. Babázós, kreatív kézműves, illetve kötelező olvasmányokkal kapcsolatos videókat készítünk, amelyeket a közösségi médiafelületeinken folyamatosan közzéteszünk. Mindezek mellett zajlik az egyes intézményegységeink nagytakarítása, karbantartása, hiszen a folyamatos nyitvatartásunk mellett erre év közben nincsen lehe­tőség.

– Állománygyarapítás történt ebben az időszakban?

– Folyamatosan érkeznek új könyvek, folyóiratok. Ezeket – a kötelező előírások betartásával – feldolgozzuk, és eljuttatjuk a fiókkönyvtárakba is.

– Lehet-e már tudni, hogyan alakul majd a nyári nyitva­tartás, illetve a nyári szünet?

– Egyelőre nincs információnk arról, mikor nyithatunk, de az eddigi zárvatartási napok már így is meghaladták a szokásos nyári bezárások időtartamát. Az biztos, hogyha kinyithatunk már a nyári időszakban, akkor folyamatosan várjuk a látogatókat, nem lesz nyári szünet.

– Amennyiben nyithatnak a közintézmények, azonnal tudják fogadni az olvasókat a könyvtárak?

– Igen, ezért is dolgozunk az elmondottak szerint, hogy rendezetten, új könyvekkel, tiszta terekkel várjuk látogatóinkat.