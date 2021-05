Zöldellő palántákkal teltek meg a standok Szolnokon

Hűvös volt eddig a május, ami rányomta bélyegét a kerttulajdonosok ültetési kedvére is. A szolnoki piacon azért nem kell panaszkodniuk a palántaárusoknak, van forgalom, a paprika és paradicsom igencsak kelendő. A vevők keresik a cserepes fűszernövényeket is.

Lukács István Újszászon termelt palántákat és fűszernövényeket kínál szép számban, de a vevők sorát látva, nem kell attól félnie, hogy megmaradnak.

– A paradicsom és a paprika a legkelendőbb. Van, aki még csak a zellert meri elültetni, mert még mindig vacak az időjárás. De sokan szeretik, veszik a fűszernövényeket is – számolt be tapasztalatairól Lukács István.

Száz és kétszáz négyzetméteres fólia alatt neveli a palántákat, melyeket Szolnokon értékesít. Délig árul, délután a növényeket gondozza, és készül a következő napi piacozásra. Paradicsomból igazán bőséges már a választék, mint elmondta, nem is mindegyiket ismerik igazán a vevők, így előszeretettel kérdezősködnek.

– Főként azt kérdezik, mekkora az adott fajtának a termése, milyen íze van, mekkorára nő maga a növény – idézte fel a termelő. – Azt is szokták tudakolni, lehet-e már ültetni, bár azt főleg áprilisban kérdezgették. De paprikából is sokfajta van, az emberek nagyon szeretik a kápiát, de a kosszarvú csípőset és édeset is. Van, aki úgy kéri, hogy tölteni, eltenni valót szeretne. A paradicsomból pedig a koktél a legnépszerűbb, de a lugas fajtát is sokan keresik, mert minél kisebb helyen szeretnének minél több termést.

István a múlt hónap elején kezdte árulni a palántáit, a forgalom pedig április végén, május elején indult be leginkább.

A fűszerek közül a bazsalikom, a lestyán, a borsikafű és a petrezselyem a legkelendőbb, amit a mindennapokban is leginkább felhasználnak az emberek. Van, aki erkélyre viszi, van, aki kertes házban lakik, mégis edényben tartja.

Tóth László családi gazdaságából, Abonyból hozza át palántáit eladni. Mint mondta, jól viszik a paradicsomot, paprikát, uborkát. Kelendőek a hagyományos paradicsomok, a korai, a befőző, a lugas és a K3 is. A paprikafajták közül nála is a kápia a sláger most. Április 10-től árusít. Kezdetben persze a forgalmon megérződött a hideg, inkább csak zellert, karalábét vittek, esetleg egy kis paradicsomot.

– Bízunk benne, hogy amikor megjön a meleg, lesz még egy ültetési hullám – bizakodott László.

Fehér Zoltán listával érkezett hozzá Szandaszőlősről. Feleségével, Erzsikével közösen intézte a palántabeszerzést. Mint mondták, főként többféle paradicsomot és paprikát akartak venni, szabad földbe és cserépbe valót is. Emellett vittek például zellert is.

– Minden évben ilyentájt szerezzük be a palántákat, amikor túl vagyunk a fagyosszenteken. Múlt héten csütörtökön már körülnéztem, láttam, hogy bőséges a felhozatal. Mondták, hogy még legalább egy hónapig így marad, de nem akartuk halogatni a vásárlást, ha hűvösebb is van, csak jó, ha kikerül a földbe, hadd szokja a környezetét – mondta Zoltán.

Azt is megtudtuk, a különféle növényeket Erzsike szokta gondozni, Zoltán permetezi, szedni pedig mindketten fogják.

– Nagyon jó, hogy mikor készül a reggeli, csak ki kell menni a kertbe azért, amit épp enni szeretnék hozzá. Amikor a kis unoka itt van, a pici paradicsomot ő is szívesen leszedi – mesélte Erzsike. – Ültettünk is többfélét, van zöldség, sárgarépa, karalábé, bab, zöldbab, cékla. Ezek már mind kibújtak gyönyörűen.