A kékszakállú herceg vára Barbie Blue-val és Makovecz-díszletekkel

Május 24. és június 5. között ikonikus produkciókban jelenik meg a belső szobák kulcsait őrző herceg és Judit története az Erkel Színház színpadán. A legendás művet egy évszázad alatt több mint 530 alkalommal játszották az Operában - rövidesen debütál a legújabb, 14. rendezés.

Bartók Béla egyetlen, ám világhírű operája, A kékszakállú herceg vára bemutatásának 100. évfordulója alkalmából rendez centenáriumi fesztivált a Magyar Állami Operaház – írja az MTI. A kékszakállú herceg vára az elmúlt 100 évben 13 rendezésben, összesen több mint 530 alkalommal került színpadra az Operában.

A nagyszabású programsorozaton most két ikonikus rendezést is felelevenítenek, és egy vadonatúj produkciót is színpadra állítanak. A fesztiválon a Kékszakállút minden alkalommal egy-egy kortárs alkotás koncertszerű előadásával együtt játsszák majd. Utóbbiak által az ikonikus Bartók-darabra számos nézőpontból tekinthetünk, hiszen mindegyik kortárs művet tudatosan a Kékszakállú párdarabjának írták.

A fesztivál nyitónapján mutatják be a legújabb, immár 14. Kékszakállú-rendezést, melyet a dán Kasper Holten, a londoni Királyi Opera tavaly leköszönt művészeti igazgatója, a Dán Táncszínház elnöke és az Opera Europa alelnöke készít. A premier újdonsága, hogy a művész nem egy kezdődő viszonyt, hanem egy több mint húszéves párkapcsolatot kíván bemutatni, amelyben Kékszakállú sikeres festő, Judit pedig egy, a kezdetben szegény férjéért biztos családi hátterét feláldozó asszony. Az ezúttal soha nem tapasztalt mélységekbe süllyedő párt Komlósi Ildikó és Palerdi András alakítja.

Az új Kékszakállú-rendezés párdarabja három alkalommal (május 24-én, 28-án és 29-én) is Eötvös Péter Vértelenül (Senza sangue) című operája lesz. A szerző 2015-ben bemutatott alkotása egy háborús veterán és egy mészárlást túlélő nő fél évszázadra visszanyúló kapcsolatába enged betekintést. A mű koncertszerűen, Szegedi Csaba és Meláth Andrea tolmácsolásában, Eötvös Péter vezényletével lesz látható.

Június 4-én Madarász Iván ötödik, egyben legfrissebb operája, a Prológ ősbemutatója szegődik a Bartók-opera társául. A Kékszakállú Regösének elbeszélése által ihletett műben maga a Regös kap énekhangot Balczó Péter jóvoltából. A koncertszerű előadásban Kovács István és Miksch Adrienn is közreműködik, a vetített látvány de M. Tóth Géza és a Kedd Animációs Stúdió munkáját dicséri.

A Kékszakállú-rendezések közül kiemelkedik a látványvilágban markánsan eltérő, kilencedik rendezés, mely Nagy Viktor koncepciója. Az előadás különlegessége, hogy eredeti díszleteit a nemzetközileg is elismert építész, Makovecz Imre tervezte. Az ő munkáját idézi meg a vetített látvány, amelyet a Ready By Wednesday jegyez. Az est Kékszakállúja Fried Péter lesz, míg Juditot ezúttal Lukács Gyöngyi alakítja. Az est két előadásán az Opera zenekarát Medveczky Ádám vezényli.

Június 5-én, a fesztivált záró előadáson a kontraszté lesz a főszerep: Vajda Gergely Barbie Blue című operája szólal meg Bartók Béla klasszikusa előtt. Vajda a drámai opera víg változatát komponálta meg: műve számos rejtett utalást tartalmaz Bartók alkotására, miközben merőben új nézőpontból és más végkimenetellel dolgozza fel a jól ismert történetet. Barbie szerepében Kálnay Zsófia, Bernardként Molnár Levente lép színpadra, az előadást a szerző, Vajda Gergely vezényli a párdarabbal együtt.

Végül egy, a 100 évvel ezelőtti Kékszakállú-ősbemutató külsőségeit megidéző produkciót láthat a közönség. Az ősbemutató tervezője Bánffy Miklós, a Magyar Királyi Operaház akkori intendánsa volt, akinek rekonstruált jelmezeivel és díszleteivel Szinetár Miklós 2014-ben a Kolozsvári Magyar Operában már felelevenítette a produkciót. A budapesti Operaház tiszteletbeli főigazgatója ezúttal ugyancsak a Ready By Wednesday vetített díszletei között, a Velich Rita és Szelei Mónika által újraalkotott jelmezek segítségével utal vissza a centenáriumi premierre, a címszereplőt és a hősnőt Kovács István és Gál Erika személyesíti meg.

Borítókép: Szabó Bálint (b) a kékszakállú herceg és Vizin Viktória (j) Judit szerepében a Magyar Állami Operaházban, 2009-ben.

Fotó: MTI / Kollányi Péter