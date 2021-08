Film készül a torontói fesztiválról, mely a Beatles felbomlásához vezetett

Filmet készítenek a torontói zenei fesztiválról, melyen először lépett fel John Lennon a többi Beatles tag nélkül és amely így a zenekar felbomlásához vezetett.

A Deadline.com filmes portál értesülései szerint már készül az 1969-es Toronto Rock & Roll Revival fesztivált bemutató dokumentumfilm, Ron Chapman rendezi.

Az egynapos fesztivált 1969 szeptemberében a Torontói Egyetem 20 ezres Varsity stadionjában rendezték meg. A programban, melyet John Brower állított össze, olyan sztárok szerepeltek, mint Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Bo Diddley, Gene Vincent, a The Doors és Alice Cooper.

A gyenge jegyeladás miatt a koncertet kis híján törölték, ekkor azonban Brower meghívta Lennont, aki igent mondott.

Lennon ekkor épp az Abbey Road albumot rakta össze a stúdióban a Beatlesszel és nem volt szólózenekara, ezért összeállított egy bandát, melynek tagjai Eric Clapton, Yoko Ono, Alan White, a Yes dobosa és a basszusgitáros Klaus Voorman lettek.

Lennon állítólag ideges volt a fellépés miatt és meg is próbált kihátrálni belőle. A koncert közönsége nem is hitte el, hogy valóban meg fog jelenni az eseményen.

Lennon, Ono és a zenekar olyan dalokat adtak elő, mint a Blue Suede Shoes feldolgozása, a Dizzy Miss Lizzy, a Yer Blues című Beatles-dalok, a Cold Turkey című új dal, valamint Yoko Ono száma, a Don’t Worry Kyoko (Mummy’s Only Looking for Her Hand in the Snow).

Amikor fellépés után Lennon visszatért Londonba, állítólag akkor döntötte el, hogy kilép a Beatlesből.

A dokumentumfilmben a néhai D.A. Pennebaker Oscar-díjas dokumentumfilmes 16 milliméteres filmre készített, korábban ki nem adott koncertfelvételei is láthatók lesznek.