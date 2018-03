730 ezren fordultak meg az Arany-emlékév programjain

Áder János köztársasági elnök szerint valóságos társadalmi mozgalom alakult ki az Arany János Emlékévben: fiatalok, idősek, iskolák, színházak, múzeumok mind-mind remek ötletekkel álltak elő, hogyan lehetne Arany Jánosról megemlékezni.

Az 1817. március 2-án született Arany János tiszteletére az Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia Arany-emlékévet hirdetett, melynek programjai a 2018-as esztendőben is folytatódnak. A 4 milliárd forintos keretből megvalósuló programsorozat koordinálására Arany János Emlékbizottság alakult, melynek elnöki tisztét Áder János látta el.

Az emlékév gazdag programjából az államfő három fontos elemet – a nagyszalontai Csonkatorony rekonstrukcióját, a költőnek tíz évig otthont adó Nagykőrös múzeumának felújítását, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum által szervezett eseménysorozatot – emelte ki.

Nagyszalontán, a költő szülővárosában egy évvel ezelőtt még igen rossz állapotban állt a Csonkatorony: az épületben nem volt fűtés, sem korszerű kiállítótér, de felújításra szorult a bútoroktól a kéziratokig az ott bemutatott Arany-relikviák jelentős része is – idézte fel Áder János. Kiemelte, hogy ezt a munkát az elmúlt egy év alatt szinte teljes egészében sikerült elvégezni, a felújítás befejeződött és egy új, sokkal izgalmasabb kiállítótér jött létre; restaurálás céljából pedig – a román hatóságok engedélyével – Magyarországra szállították az Arany-relikviák jelentős részét.

Nem kevés munkát adott az emlékbizottságnak, hogy rengeteg javaslat, ötlet, kérés érkezett az ország különböző pontjairól azzal kapcsolatban, hogy meg szeretnének emlékezni Arany Jánosról.

A pályázati szempont itt egyedül a minőség volt, hogy Arany Jánoshoz méltó kiállítások, színpadi produkciók, egyéb programok valósuljanak meg

– hangsúlyozta az államfő.

A köztársasági elnök értékelése szerint a programkínálat rendkívül sokszínű volt: az Örkény Színház, a Pesti Magyar Színház, a Nemzeti Színház és még számos intézmény, együttes emlékezett meg verses estekkel Arany Jánosról.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Áder János emlékeztetett arra, hogy Arany János maga is szerzett zenét, dalai közül néhány fenn is maradt: innen származott az ötlet, hogy a költő verseit, balladáit mai zenekarok zenésítsék meg és ezeket a felvételeket külön lemezen is kiadják.

Az államfő felhívta a figyelmet az emlékév még hátralévő programjaira is: a Kaláka együttes szervezésében Arany 201 címmel tartanak ünnepi koncertet péntek este a Pesti Vigadóban, miután az együttes Magyarország, sőt a világ számos pontján megfordult Arany János műveire épített műsorával.

A Toldi történetéből animációs film is készül egymilliárd forintos forrásból.

Ez a munka nem fejeződik be az emlékév zárásáig, ám a támogatás odaítélésénél ennél fontosabb szempont volt, hogy a legjobb magyar rajzfilmes hagyományoknak megfelelő színvonalú rajzfilm jöjjön lére a Toldiból – hangsúlyozta Áder János, aki azt is elárulta, hogy a munka két verzióban is megvalósul, így tizenkét részes sorozatként és egészestés filmként is látható lesz.

Borítókép: Jelenet A képmutogató című, Arany János verseiből összeállított zenés, táncos játék bemutatóján a Pesti Magyar Színházban

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd