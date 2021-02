A HolddalaNap Zenekar Világ Virág Estekkel segíti lelki harmóniánkat

A HolddalaNap február 4-étől április 24-ig minden csütörtökön, élőben jelentkezik Facebook-oldalán, hogy dalokkal, mesékkel, különleges vendégeik közreműködésével segítsék, hogy harmóniába kerülhessünk a Mindenséggel. A koncertsorozatban két nagykoncerttel is készülnek: az első március 11-én lesz, amikor is a zenekar a MagNet Házból jelentkezik, a záró koncertet pedig április 24-én, a Föld napjához kapcsolódva, egy különleges szabadtéri helyszínen tartják.

A tavalyi év sokak számára jelentett komoly megpróbáltatásokat, a pandémia a kapcsolódás mély lelki szükségleteire mutat rá. Ebben kíván segíteni ez a koncertsorozat tematikus adásaival, ahol a hittől s szerelemtől kezdve, a hálán, a gyászon és a környezettel való kapcsolódáson át sok aktuális téma előkerül majd, ahogy népek muzsikái és meséi is.

A HolddalaNap decemberben Arany Muzsikás Kalendáriumukkal, minden reggel élő muzsikálással segített, hogy a családok örömmel és nyitott szívvel készülődhessenek a karácsonyra. A zenekar 2021-re is azt tűzte ki célul, hogy muzsikájukkal segítséget nyújtsanak másoknak, ennek szellemében születtek meg a Világ-Virág estek, melyekkel 12 héten át egy-egy témát körbejárva muzsikákkal és mesékkel szeretnének segíteni kapcsolódni: „életünk középpontjával, a Teremtővel, egymással, az idők áramlásával és a Természettel, mely lélegző, élő otthonunk.” A sorozat február 4-én indul: csütörtök esténként, 19 órától saját otthonukból jelentkeznek majd be egy órás zenélésre, beszélgetésre. Meghívott vendégeik közt szerepel Boldizsár Ildikó, Lackfi János, Lakatos Mónika és Szalóki Ági is. A sorozat kiegészül az Ének a természetért imádságkoncerttel március 11-én, amikor a Nők Napja alkalmából a MagNet Házból élőben jelentkezik a teljes zenekar, majd április 24-én, a Föld Napjához kapcsolódóan egy különleges koncerttel ér véget a szabadban, remélhetőleg már közönség előtt. A nagykoncertek támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

„A tematikus alkalmakon dalok hangzanak el az istenszerelemről, a földi szerelemről, ezen erős idők témája az elengedés, a gyász: ennek is szentelünk egy külön alkalmat nagyböjt kezdetén.

Más esteken magyar, roma, afrikai, ausztrál őslakó, dél-amerikai népmesékkel s muzsikákkal, s szakértő vendégek gondolataival a környezettel való kapcsolatunkat helyezzük a szívünkre. Nagycsütörtökön énekelt keresztutat járunk magyar népdalok segítségével. Húsvét után ég fele örvendünk, s a Föld Napja alkalmából már talán találkozhatunk is szabadtéri nagykoncertünkön”

– meséli a programokról Gulyás Anna, a zenekar énekesnője, néprajzkutató.

„A műsorok családoknak szólnak: a meséket régen felnőtteknek mesélték, de a kicsinyek is kihallották belőle, amire szükségük volt,

így nyugodtan gyertek kedves felnőttek! A komolyabb zenés műsorok tartalmából is annyit vesznek fel a gyermekek, amennyi nekik jólesik: úgyhogy szeretettel várjuk a kicsinyeket is! Mint a régi szertartásokon, mind együtt lehetünk! Szeretnénk sok dalt tanítani, hogy együtt énekelhessünk, s alkalmakat teremteni a benső történésekre is improvizációs zenei részekkel.„

A HolddalaNap Zenekar neves muzsikusokból alakult világzenei formáció. A zenekar a népzenei feldolgozások mellett saját szövegeket öltöztet lendületes világzenei hangzásba. Tagjai a magyar népzene jeles szakértői: Draskóczy Lídia táncház-díjas hegedűs; a Zeneakadémia ifjú tanára: Szlama László, Junior Prima díjas kobzos-citerás, Balogh Guszti, a roma muzsika prominens képviselője. Az ő hagyományismeretük fonódik össze Gulyás Anna énekes-néprajzkutató mesemondó rítusokból merített költői világával és egészül ki Tar Gergely ütősük s Vajdovich Árpád nagybőgősük sokágú szakmai és kulturális tudásával, valamint Alex Torres briliáns perui gitárosuk univerzumával. Első lemezük vendégénekese a WOMEX életműdíjas Lakatos Mónika. 2015-ben a budapesti WOMEX-et megelőző Fonó Cafén a HolddalaNap képviselte hazánkat. Muzsikájuk rituális táncörvény, melyre táncolni is, elmélkedni is lehet, ez pedig ritka párosítás. Gyermekkoncertjeik, muzsikás mesés játékaik a fesztiválok és műsorhelyszínek kedvencei: a Művészetek Völgyétől kezdve, az Everness fesztiválon és Ozorán át a Babel Sound Fesztiválig visszatérő vendégei jelentős fesztiváljainknak, bejárták már a Gyerekszigettől kezdve az ezer fős nyári balatoni koncerteken át a Művészetek Palotájáig hazánkat, de Európa több országában is rendszeresen játszanak.



Virág-Világ Estek Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/505213110459727/

Ének a természetért Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/241021984215674