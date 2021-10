A Múzeumkertben rendezik meg a PONT fesztivált

Koncertek, családi programok, zenei workshopok és filmek idézik meg a Kaukázus világát, valamint a magyar táncházmozgalom múltját és jelenét a PONT fesztiválon október 9-én a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében.

Ezt ne hagyja ki! Nyugdíjprémium: Bajnai Gordon ígérgette, de Orbán Viktor fizeti ki

A rendezvénysorozat 2017 óta hozza el Budapestre az UNESCO által szellemi kulturális örökségként jegyzett kincseket. Idén a magyar hagyományok megjelenítése mellett Grúzia és Örményország kultúrájából merítenek a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretein belül megvalósuló programok – közölték a szervezők.

„A tavalyi PONT Fesztivál ugyan elmaradt, de az akkorra tervezett programok egy részét most itt, ezen a különleges helyen tudjuk bemutatni. A Múzeumkert nem mindennapi helyszín, még fényfestést is tervezünk a Nemzeti Múzeumra, amiben szintén feltűnnek majd a Kaukázus motívumai” – idézi a közlemény Weyer Balázst, a fesztivált szervező Hangvető programigazgatóját.

Grúziából érkezik a Quintet Urmuli, amely a szellemi örökségek listáján is szerepelő, grúz polifonikus éneklés mellett olyan hangszerkülönlegességeket is bemutat, mint a duduk, szalamuri vagy a csonguri; David Yengibarian pedig a hagyományos örmény zenét vegyíti egyedi módon a jazzel és az Astor Piazzolla-féle tangó elemeivel.

Mint a szervezők felidézik, a magyar táncházmozgalom tíz éve került az UNESCO szellemi kulturális örökségeket listázó jegyzékébe. A PONT Fesztiválon mutatja be új albumát a Kalász Banda, de a Klárisok mesekoncertje, a Tázló moldvai táncháza vagy a Taraf De Akácfa koncertje is szerepel a programban.

A fesztivál egyik küldetése, hogy testközelbe hozza távoli népek kulturális kincseit, csakúgy, mint a magyar hagyományokat.

Ezért olyan különlegességeket is kipróbálhatnak az érdeklődők, mint a duduk, de lesz kaukázusi dobworkshop, szőnyegszövés és kékfestés is, miközben a múzeumkerti játszótéren kívül a Kenderkóc Népi Játszóház is várja a gyerekeket kreatív és természetes anyagokból készült játékokkal.

A Kaukázus tájai vizuálisan is megelevenednek a Balogh Ádám fotóiból rendezett kiállításon keresztül, valamint az Adila című dokumentumfilmben, amely Grúziába kalauzolja a nézőket. Fotókiállítás mutatja be Kása Béla portréit is, melyek a táncházmozgalom zenészeit örökítik meg. A mozgalom történetét a Songlines újságírója, a brit dokumentumfilmes Simon Broughton meséli el alkotótársa, Weyer Balázs segítségével a tavaly bemutatott, Repülj, madár, repülj… című filmben.

Az eseménysorozat részletes programja a https://pontfesztival.hu weboldalon olvasható.